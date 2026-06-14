Circunvalación de Navarrete será entregada entre septiembre y octubre, anuncia Eduardo Estrella

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, durante su intervención en el Consejo de Gobierno Ampliado encabezado por el presidente Luis Abinader en Santiago, donde anunció avances y próximas entregas de obras viales en la región norte. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, anunció este domingo que la Circunvalación de Navarrete será entregada entre septiembre y octubre de este año. El funcionario hizo el anuncio durante su intervención en el quincuagésimo octavo Consejo de Gobierno Ampliado, encabezado por el presidente Luis Abinader en Santiago.

Estrella explicó que la obra, construida con una inversión de 12,000 millones de pesos, beneficiará a las cuatro provincias de la Línea Noroeste y fortalecerá la conexión con el Puerto de Manzanillo, en Monte Cristi.

"La Circunvalación de Navarrete no solamente es para Navarrete y para Santiago; es una obra para las cuatro provincias de la Línea Noroeste y forma parte del plan maestro de desarrollo vinculado al Puerto de Manzanillo", expresó el funcionario.

El titular de Obras Públicas informó que en Santiago se han concluido obras por 6,400 millones de pesos, mientras que actualmente se ejecutan proyectos por más de 20,500 millones de pesos.

Además, indicó que el programa de asfaltado alcanza cerca de 6,000 millones de pesos y será ampliado con nuevos frentes de trabajo por 700 millones de pesos adicionales.

Entre las principales obras en ejecución citó la construcción de la avenida Eléctrica, que conectará Cienfuegos con La Barranquita y la avenida Augusto Lora, con el propósito de reducir la congestión vehicular en el puente Hermanos Patiño y mejorar la movilidad de estudiantes y trabajadores.

También destacó la ampliación de la Autopista Duarte en el tramo comprendido entre Santiago y después de Loma Miranda.

La intervención abarcará 42 kilómetros, a seis carriles, e incluirá nuevos puentes y retornos para mejorar la circulación hacia La Vega, Moca, Jarabacoa, Constanza y San Francisco de Macorís.

Durante su exposición Estrella, anunció que antes de concluir este mes será licitada la ampliación a cuatro carriles de la carretera desde Licey al Medio hasta la Circunvalación de Santiago, así como la ampliación de la vía entre Navarrete y Esperanza, incluyendo la construcción de un elevado en este último municipio.

Estrella informó además que se encuentra en proceso de licitación el puente sobre el arroyo Gurabo, infraestructura que permitirá completar una conexión norte-sur en Santiago y contribuirá a mejorar la circulación urbana.

Avanzan obras demandadas por las comunidades

Asimismo, señaló que avanzan los procesos para la construcción o intervención de varias obras demandadas por las comunidades, entre ellas el puente sobre el arroyo Arenoso en Puñal, el puente de La Ermita en Tamboril, la carretera de Uveral en Licey al Medio, la rehabilitación de puntos críticos de la carretera de Baitoa, la carretera Carlos Díaz-Arroyo del Toro en Tamboril y la vía Los Indios-Dicayagua en Jánico.

El ministro también destacó los trabajos de asfaltado y mejoramiento vial que se ejecutan en Tamboril, Canca, Hato del Yaque, Villa González y Navarrete.

Durante su intervención en el Consejo de Gobierno Ampliado, anunció además el inicio de la construcción de un puente en Guayajayuco, en la zona fronteriza, con el objetivo de garantizar la conectividad de comunidades afectadas por las crecidas de los ríos.

Estrella sostuvo que las inversiones responden a la estrategia de desarrollo impulsada por el Gobierno para fortalecer la infraestructura nacional, mejorar la competitividad y facilitar la movilidad de personas y mercancías en el territorio dominicano.