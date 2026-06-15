Alcaldía del Distrito Nacional recupera área debajo elevado de la 27 de Febrero
Verjas buscan evitar nuevas ocupaciones en elevado de la 27
La Alcaldía del Distrito Nacional aseguró que la instalación de mallas metálicas alrededor de las columnas del elevado de la avenida 27 de Febrero forma parte de una estrategia para preservar los espacios públicos recuperados y evitar que vuelvan a ser ocupados.
El director de Espacios Públicos del cabildo, teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, explicó que la intervención responde a la visión de la alcaldesa Carolina Mejía de rescatar áreas urbanas que permanecían ocupadas de manera irregular.
Indicó que una de las metas de la institución fue recuperar completamente las aceras de la entrada este de la capital, desde la avenida José Fabián Bonilla hasta las inmediaciones de la Cámara de Cuentas, donde existían ocupaciones que dificultaban el tránsito peatonal.
Sanz Melo señaló que, además de las aceras, las autoridades encontraron ocupaciones en la isleta central donde se encuentran las columnas que sostienen el elevado de la avenida 27 de Febrero.
Recuperación del espacio
Tras el desalojo de esos espacios, la Alcaldía realizó trabajos de embellecimiento que incluyeron la pintura de las pilastras y la instalación de nuevas luminarias. Posteriormente, se colocaron verjas para delimitar y proteger las estructuras.
El funcionario explicó que anteriormente el área servía como refugio para personas en condición de indigencia, situación que fue corregida mediante operativos conjuntos con la Policía Nacional.
Afirmó que actualmente agentes policiales mantienen vigilancia permanente en la zona para evitar nuevas ocupaciones y garantizar la conservación de los espacios recuperados, sin embargo, ya varios tramos han sido impactados por vehículos y la gente lanza basura al centro de la isleta o las enganchan en los hierros.
También han sustraído las lámparas y otras no funcionan, por lo que el lugar tiene tramos oscuros que facilitan las acciones de antosiciales.
Respecto a las personas retiradas del lugar, indicó que las autoridades aplican los procedimientos correspondientes, remitiéndolas al Ministerio Público o al Ministerio de Salud Pública, según cada caso.