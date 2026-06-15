Defensor del Pueblo asiste a motoristas en reclamos por vehículos retenidos

Detras de los edificios, uno de los lugares donde se retienen motocicletas y algunos vehiculos de cuatro ruedas. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Propietarios de motocicletas y de vehículos de cuatro ruedas retenidos por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) recurren al Defensor del Pueblo para recuperarlos. Alegan que las autoridades se resisten a devolverlos a pesar de tener sus documentos al día.

Algunos de los afectados denuncian que sus motocicletas no aparecen, por lo que se han iniciado procesos que han terminado con indemnizaciones. En la actualidad se trabaja en unos 15 casos.

"El Defensor del Pueblo no actúa para debilitar la autoridad de tránsito ni para sustituir los procedimientos disciplinarios o judiciales correspondientes. Su rol es garantizar que la administración pública responda frente al ciudadano, que toda actuación estatal respete los derechos fundamentales y que las intuiciones corrijan sus fallas que puedan afectar la confianza pública", explicó Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo.

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Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, informó que la institución brinda acompañamiento gratuito a motoristas y propietarios de vehículos que enfrentan dificultades para recuperar sus unidades retenidas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), así como en casos de daños o vandalización ocurridos mientras permanecen bajo custodia de las autoridades.

Ulloa explicó que una de las principales causas de retención de motocicletas y vehículos es la falta de documentación, incluyendo matrícula, seguro, licencia de conducir o documentos que acrediten la propiedad. Señaló que, cuando una unidad es retenida, las autoridades tienen la responsabilidad de resguardarla adecuadamente hasta su entrega al propietario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/pablo-ulloa202606120008-13cf58b5.jpg Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Indicó que el Defensor del Pueblo ha recibido reclamaciones de ciudadanos que aseguran haber tenido dificultades para recuperar sus motocicletas pese a cumplir con los requisitos exigidos, así como denuncias de vehículos entregados con piezas faltantes o daños materiales.

"Después de que el vehículo es retenido, la autoridad es responsable de protegerlo porque sigue siendo patrimonio de una persona", afirmó.

El funcionario reveló que la institución ha intervenido en casos donde se comprobó la vandalización de vehículos retenidos, incluyendo la pérdida de retrovisores, insignias y gomas de repuesto. En algunos de estos expedientes, dijo, las autoridades han indemnizado a los afectados por los daños ocasionados.

Apoyo del Defensor del Pueblo

Ulloa explicó que los ciudadanos pueden acudir al Defensor del Pueblo para presentar quejas, reclamaciones u orientaciones relacionadas con multas, retenciones o problemas para recuperar sus vehículos.

Los casos son recibidos por la Secretaría General de la entidad, que inicia un proceso de investigación y, de ser necesario, realiza requerimientos a las instituciones involucradas o acude a los tribunales mediante litigios estratégicos.

Destacó que todos los servicios ofrecidos por el Defensor del Pueblo son gratuitos y que la institución trabaja para garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos y las vías disponibles para reclamar cuando consideren que han sido afectados por actuaciones administrativas.

Asimismo, recordó que muchos de los inconvenientes que enfrentan los motoristas al intentar recuperar sus vehículos se originan en la falta de documentos que acrediten la propiedad de las motocicletas o en el incumplimiento de disposiciones establecidas en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial