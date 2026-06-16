City Center Lady Lee asegura obras viales mejorarán el tránsito en Santo Domingo Este

Así quedará el City Center, el proyeto que construyen inversionaistas privados en las Américas con Charles de Gaulle. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa City Center by Lady Lee construye dos accesos para el proyecto que levanta en Santo Domingo Este, entre la autopista Las Américas y la Charles de Gaulle, que, según asegura, beneficiará la movilidad en la zona.

La empresa constructora afirma que las soluciones viales contempladas cuentan con las aprobaciones correspondientes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) y están orientadas a beneficiar no solo a la iniciativa privada, sino también a la comunidad en general.

El proyecto ha sido concebido como un complejo de uso mixto que integrará espacios comerciales, hoteleros, empresariales y de servicios, cumpliendo con las normativas vigentes y respaldado por estudios técnicos especializados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/01062026-city-center-luduis-tapia12-781bad67.jpg Espacio del City Center. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/01062026-city-center-luduis-tapia4-a5c2fc84.jpg Se trata de una megaobra. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/01062026-city-center-luduis-tapia7-699ef85c.jpg Vista de norte a sur del espacio donde se construye el City Center. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/01062026-city-center-luduis-tapia2-b14691a2.jpg Avenida Las Américas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/01062026-city-center-luduis-tapia3-1bd88f92.jpg Trabajadores en plena labor. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

En un comunicado, la compañía indicó que, tras más de cuatro meses de evaluación, Obras Públicas emitió las certificaciones de no objeción para la construcción de dos puentes contemplados en el proyecto.

La autorización para el puente sobre la avenida Marginal Las Américas fue otorgada mediante la certificación VMIV-0453-2026, mientras que la correspondiente al puente sobre la avenida Charles de Gaulle fue emitida bajo la certificación VMIV-0454-2026, ambas con fecha del 24 de febrero de 2026.

Según la empresa, estas infraestructuras han sido diseñadas para mejorar la movilidad, la conectividad y la seguridad vial en una zona caracterizada por un alto flujo vehicular.

Entre los beneficios señalados figuran la reducción de los puntos de congestión, la mejora de la seguridad en desplazamientos y maniobras complejas, la disminución de las barreras urbanas generadas por importantes vías de comunicación y el fortalecimiento de la conexión entre comunidades de Santo Domingo Este.

City Center by Lady Lee destacó que los puentes fueron diseñados bajo estándares técnicos internacionales que garantizan seguridad, eficiencia y durabilidad.

Te puede interesar El mall más grande de la República Dominicana se construirá en Santo Domingo Este

Sin inversión estatal

Informó que el costo total de las obras será asumido íntegramente por la empresa como parte de su compromiso con el desarrollo urbano sostenible y la mejora de la calidad de vida de los residentes y usuarios de la zona.

La compañía reconoció que este tipo de proyectos puede generar inquietudes entre la población, por lo que aseguró que las labores de construcción serán ejecutadas mediante una planificación que procure minimizar los impactos sobre el tránsito y las molestias a los ciudadanos.

Reiteró su compromiso con la transparencia y afirmó que mantendrá abiertos sus canales de comunicación para ofrecer información continua sobre el desarrollo de las obras.