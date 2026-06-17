Pese a los operativos de fiscalización y a la presencia de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), las violaciones cometidas por motociclistas continúan siendo una constante, según pudo constatar Diario Libre durante dos días de observación en las intersecciones de la avenida 27 de Febrero con las avenidas Abraham Lincoln y Winston Churchill.

Durante horas, el equipo periodístico documentó a motoristas cruzando semáforos en rojo, utilizando teléfonos móviles mientras conducían e incluso realizando maniobras temerarias, como calibrar motocicletas en plena vía pública, acciones que contravienen la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y que persisten a pesar de los recientes esfuerzos de las autoridades para reforzar el control sobre este sector.

Aparte de cruzar en rojo, muchos motoristas (y autos también) se pasaban el paso de cebra, a pesar de que este es un espacio destinado para el cruce peatonal que los vehículos deben respetar.

Un paso de cebra (o paso de peatones) es una zona de la vía señalizada con franjas blancas paralelas en el suelo. Su función principal es indicar el lugar seguro y habilitado para que los peatones crucen la calle, otorgándoles prioridad de paso frente a los vehículos.

El artículo 237 de la normativa prohíbe expresamente detener, estacionar o parquear vehículos o motocicletas encima de los cruces peatonales o aceras.

El equipo de Diario Libre pudo apreciar que en esos casos los agentes de la Digesett les notificaban a los motoristas y autos que debían retroceder. Aunque muchos optaban por discutir, al final terminaban acatando las órdenes de los agentes.

Tensión por el manejo temerario

La conducción temeraria de motoristas se ha convertido en una experiencia de tensión cotidiana. Así lo revela un sondeo de la Fundación Movilidad Vial Dominicana (Movido) entre 234 personas, que arrojó que el 78 % asegura haber vivido situaciones directas de agresividad vial protagonizadas por motoristas. La investigación, desarrollada en corredores viales como las avenidas Núñez de Cáceres, Máximo Gómez, Abraham Lincoln, Winston Churchill, John F. Kennedy y 27 de Febrero, muestra un panorama preocupante sobre el deterioro de la convivencia en las calles de la capital.