Moradores del barrio Invi, en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, denunciaron el deterioro del sistema de drenaje sanitario de la comunidad desde hace décadas, situación que afecta la salud de cientos de familias por las inundaciones de aguas residuales y la formación de socavones en las abandonadas calles.

Comunitarios explicaron que las tuberías instaladas hacen más de 40 años han colapsado por el paso del tiempo y el crecimiento poblacional experimentado por el sector, lo que ha causado constantes obstrucciones y el retorno de aguas sanitarias hacia los hogares cuando ocurren lluvias o aumenta el flujo de las redes sanitarias.

Rubén Pascual, residente del sector, afirmó que el problema afecta tanto al barrio Invi como a sus vecinos del sector Obras Públicas y denunció que las intervenciones realizadas por las autoridades han sido insuficientes.

Según explicó, en varias ocasiones se han reportado los daños a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), pero las soluciones aplicadas han sido temporales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/problema-de-drenaje-sanitario-en-los-alcarrizos6-954e50c0.jpg El mal olor impera en el lugar. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/problema-de-drenaje-sanitario-en-los-alcarrizos-b19cba50.jpg Aquí se formó un socavón y los vecinos tuvieron que echarle mucha tierra para taparlo y evitar accidentes. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/problema-de-drenaje-sanitario-en-los-alcarrizos15-b7681062.jpg Calle en mal estado. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) ‹ >

Un trabajo incompleto

De su lado, Olivo Rodríguez Restituto, otro comunitario, señaló que las reparaciones consisten en sustituir pequeños tramos de tuberías mientras el resto de la red continúa deteriorándose. Indicó que los frecuentes colapsos han generado hundimientos en las calles y representan un peligro para conductores y peatones.

Cuestionó la eliminación de una estructura utilizada para el drenaje de aguas residuales en la zona, la cual, según dijo, fue sustituida por una cancha deportiva, agravando los problemas de escurrimiento y disposición de las aguas sanitarias.

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Daniel Rosario relató que varias familias han tenido que abandonar temporalmente sus viviendas debido a que las aguas residuales retornan constantemente al interior de las casas. Explicó que los propios vecinos han realizado colectas para costear reparaciones de emergencia y rellenar socavones, ante la falta de una respuesta definitiva de las autoridades.

Los comunitarios aseguraron que durante años han recibido promesas de solución por parte de representantes municipales y de la Caasd, pero sostienen que los problemas persisten y continúan deteriorando su calidad de vida.

Ante esta situación, solicitaron la intervención urgente de las autoridades competentes para realizar un levantamiento completo de la red sanitaria y ejecutar un proyecto integral de sustitución de tuberías que permita resolver de manera definitiva el problema que afecta al sector.