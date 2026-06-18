El presidente de la República, Luis Abinader, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezaron este jueves la inauguración del Paseo 30 de Mayo, obra concebida en un espacio de más de 50,000 metros cuadrados para fomentar la recreación, el esparcimiento y la convivencia ciudadana.

Durante el acto, el mandatario sostuvo que las familias dominicanas podrán disfrutar de un espacio que será sede de muchas actividades deportivas.

"Estamos muy felices. Esperamos que aquí triunfen todas las selecciones de patinaje", dijo el presidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-18-at-90742-pm-72eb8f4b.jpeg Vista aérea del Nuevo Paseo 30 de Mayo. (FUENTE EXTERNA)

La alcaldesa Carolina Mejía destacó que el nuevo Paseo 30 de Mayo cuenta con más de 900 árboles que pronto comenzarán a adornar el espacio y a brindar sombra.

"Este es el segundo espacio de esparcimiento más grande del Distrito Nacional, para que las familias puedan encontrarse y la gente disfrute de una ciudad más humana y más digna en esta área verde. Hoy sumamos 50 mil metros cuadrados de un nuevo parque", expresó.

Asimismo, indicó que la obra fue el resultado de una visión a largo plazo orientada a construir una ciudad más organizada y resiliente.

Recuperación y uso del espacio público

"Las grandes ciudades se construyen con la decisión de anticiparnos a los muchos desafíos y con la voluntad de poner a la gente en el centro de las políticas públicas", afirmó.

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que la recuperación de los espacios que hoy forman parte del nuevo paseo constituyó una estrategia del Gobierno que, según dijo, se ejecutó respetando los derechos humanos. El paseo se construyó en los terrenos del antiguo colegio Maharishi.

"Respetamos el derecho de quienes estaban aquí (residentes en la zona). Durante décadas, este espacio fue una cicatriz abierta frente al mar: oportunidades perdidas y contaminación. Muchos veían problemas, pero la verdadera tarea del servidor público es encontrar posibilidades donde otros ven obstáculos. Hoy celebramos algo extraordinario: la transformación de un espacio arrabalizado durante más de treinta años", manifestó el ministro.

Destacó que esta iniciativa conecta la ciudad con el mar, representando no solo infraestructura, sino también la recuperación de espacios públicos.

"Este lugar vuelve a pertenecer a la gente. Reconozco el liderazgo del presidente, cuya convicción es que los espacios públicos estén al servicio de la ciudadanía", aseguró Paliza.

El Paseo 30 de Mayo, ubicado en el kilómetro 8 de la autopista 30 de Mayo, cuenta con una pista de patinaje, circuitos para caminar, espacios para bicicletas, áreas infantiles, canchas, parque canino, ruinas integradas como espacio multiuso, circuito peatonal y parqueos.

Un espectáculo de drones emocionó

En el acto, comunitarios y autoridades compartieron un emotivo momento acompañado de música y un espectáculo de drones que formaron pelotas, canchas, patines, raquetas, la consigna "Santo Domingo", el mensaje "Disfruta lo nuestro" y la bandera dominicana.

Las autoridades anunciaron que la obra cuenta con un espacio de patinaje bajo estándares internacionales, por lo que albergará competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

En la inauguración participaron el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; el expresidente de la República, Hipólito Mejía; José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Carlos Valdez, ministro de la Juventud; Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente; Joel Santos, ministro de Energía y Minas, así como comunitarios de zonas aledañas.

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