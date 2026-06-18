Las autoridades inician obra vial clave para la movilidad en Bávaro

Autoridades dieron inicio este jueves 18 de junio a la construcción de la nueva carretera que partirá desde la Circunvalación de Verón, frente al residencial Primaveral 3, y se extenderá hasta conectar con el Bulevar Turístico del Este. ( FUENTE EXTERNA )

Con el primer picazo para la construcción de la Circunvalación de Bávaro, autoridades locales dieron inicio a una obra vial que busca mejorar la movilidad en una de las zonas de mayor crecimiento poblacional y turístico del país.

Durante el acto, el director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez (Manolito), destacó que el proyecto representa "un sueño de muchas personas, de empresarios y de la alcaldía", al tiempo que afirmó que la nueva vía contribuirá a agilizar el tránsito y ofrecer alternativas de circulación en una demarcación cuyo parque vehicular y población continúan en expansión.

La nueva carretera iniciará en la Circunvalación de Verón, frente al residencial Primaveral 3, y se extenderá hasta conectar con el Bulevar Turístico del Este, próximo al Hotel Hard Rock. El proyecto contempla aproximadamente 13 kilómetros de longitud y 18 metros de ancho.

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Detalles del proyecto

Ramírez explicó que la vía estará compuesta por dos tramos principales, uno de alrededor de cuatro kilómetros y otro de casi siete kilómetros y medio, concebidos para integrarse a un sistema vial que funcione como un anillo alrededor de la ciudad.

"Las grandes ciudades del mundo se desarrollan en cuadrantes o anillos. La idea es que esta carretera permita bordear la ciudad y conectar distintos puntos de manera rápida, sin necesidad de atravesar el centro urbano", expresó.

Según indicó, la infraestructura facilitará la comunicación entre sectores de alta densidad poblacional, especialmente Friusa, donde residen aproximadamente 70 mil personas, permitiendo a los ciudadanos desplazarse hacia sus lugares de trabajo y otros destinos sin utilizar la vía principal.

Beneficios de la nueva vía

El director distrital señaló que el trazado enlazará importantes corredores viales como la Vía del Ejecutivo, la avenida España y la Circunvalación Verón-Bávaro, fortaleciendo la conectividad entre comunidades residenciales, zonas comerciales, áreas turísticas y el transporte de carga.

Las autoridades estiman que la nueva ruta permitirá desviar una parte significativa del transporte pesado que actualmente circula por las vías principales, contribuyendo a reducir los congestionamientos en Friusa y comunidades cercanas, así como los tiempos de desplazamiento hacia Downtown Punta Cana, centros comerciales, playas y complejos hoteleros.

Además de los beneficios en materia de movilidad, el proyecto busca impulsar el desarrollo económico y urbanístico de la zona, favoreciendo nuevas inversiones y el crecimiento ordenado de sectores como Altos de Friusa, que experimentan una rápida expansión.

Durante el acto, las autoridades agradecieron a los propietarios que donaron los terrenos necesarios para la ejecución de la obra. Entre ellos figuran Jualian Puerie, Reinaldo González, Bolívar Cordero, Víctor Castillo, Isael Rodríguez, Isabel Rodríguez, la familia Tavares, Edy Martínez, Alberto Vásquez, Danilo Pache y Rubio Melo.

Importancia de la Circunvalación de Bávaro

La Circunvalación de Bávaro es considerada por las autoridades como una de las principales iniciativas de infraestructura vial para responder al crecimiento urbano, turístico y económico que registra la zona de Bávaro-Punta Cana.