Imbornales destapados y calles inundadas preocupan a familias del residencial Invi-Dorex

El peligro de caminar por el lugar. ( FUENTE EXTERNA )

Familias del residencial Invi-Dorex, ubicado próximo al Hipódromo V Centenario, en el municipio Santo Domingo Este, solicitaron la intervención urgente de las autoridades para la limpieza de imbornales y la colocación de tapas en varios filtrantes de las calles Hípica y 22, debido al peligro que representan para peatones y conductores.

Los comunitarios denunciaron que cada vez que se registran lluvias en la zona se forman grandes charcos que les impiden salir de sus viviendas, situación que atribuyen a la falta de mantenimiento de los filtrantes y a la ausencia de un sistema de drenaje pluvial eficiente.

Ramón Rodríguez y Grecia Montero, dirigentes de las juntas de vecinos del sector, hicieron un llamado al alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), para que envíen personal especializado que realice las reparaciones necesarias y coloque las tapas faltantes.

Explicaron que varias tapas fueron arrastradas por las lluvias registradas semanas atrás y que una de ellas terminó dentro de un hoyo lleno de residuos fecales, agravando aún más el problema.

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Los residentes expresaron preocupación por la seguridad de los estudiantes que diariamente esperan minibuses escolares en esas esquinas, ya que podrían caer en los filtrantes destapados.

Las lluvias los incomunican

Señalaron que los problemas de drenaje afectan a la comunidad desde hace años y que basta con apenas diez minutos de lluvia para que las calles se inunden, dejando incomunicadas a numerosas familias.

Ante esta situación, demandaron una solución definitiva que permita corregir las deficiencias del sistema pluvial y garantizar la seguridad de quienes transitan por el residencial.