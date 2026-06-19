Reabren el tránsito en calle de Santiago afectada por hundimiento

El tramo de la calle fue rehabilitado tras la finalización de los trabajos. ( FUENTE EXTERNA )

La circulación vehicular fue restablecida en la calle Padre Las Casas, en la provincia Santiago, luego de concluir los trabajos para corregir una avería en un colector de aguas residuales que provocó un hundimiento en esa importante vía.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó que el tránsito quedó habilitado tras finalizar la rehabilitación de la red sanitaria afectada en la intersección de la calle Padre Las Casas con la calle 8, en la urbanización Henríquez.

El director general de Coraasan, Andrés Cueto, explicó que las labores incluyeron la sustitución de dos tramos de tuberías de ocho y doce pulgadas de diámetro, así como la construcción de dos registros del sistema de recolección de aguas residuales.

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El funcionario indicó que el paso vehicular fue reabierto una vez concluidos los trabajos de reparación y realizado el relleno de la excavación, garantizando condiciones seguras tanto para conductores como para peatones.

Reconstruirán otras áreas afectadas

Cueto señaló que, como parte de las labores complementarias, la institución reconstruirá las aceras y contenes impactados por la intervención y posteriormente colocará asfalto en el área intervenida para dejar la vía en óptimas condiciones.

Asimismo, explicó que los trabajos se prolongaron debido a la magnitud de la avería, las características arcillosas del terreno y el alto nivel freático de la zona, factores que provocaron deslizamientos y dificultaron las labores de excavación y reparación.