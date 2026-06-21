Alertan sobre "bandas" de carteristas en eventos masivos

El hurto de carteras en actividades masivas es una vieja práctica. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Ciudadanos afectados por robos en actividades multitudinarias alertaron sobre la presunta operación de grupos organizados dedicados a sustraer carteras, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentos personales durante eventos masivos en distintas zonas del país.

La denuncia surgió luego de que varias personas reportaran haber sido víctimas de robo durante una ceremonia de graduación celebrada recientemente en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Uno de los graduandos informó a Diario Libre que su madre la acompañaba en ese importante acto y fue víctima del grupo, que supuestamente es conformado por mujeres. "No quiero que vuelva a suceder que un día tan bonito, como algo familiar, como una graduación, como un logro, se termine traumatizando familias como lo hizo con la mía, que me arruinó el día", dijo.

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Entre los afectados figura una mujer a quien le sustrajeron su cartera con dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentos personales y un teléfono celular mientras participaba en la actividad junto a familiares.

Según relataron los denunciantes, tras el hecho comenzaron a recibir notificaciones de consumos realizados con las tarjetas sustraídas, lo que permitió rastrear algunos de los establecimientos donde fueron utilizadas.

Los afectados aseguran que, al investigar lo sucedido, descubrieron que al menos otras cinco o seis personas presentes en la graduación habrían sido víctimas de hechos similares, lo que ha generado preocupación sobre la posible presencia de grupos organizados que aprovechan la concentración de personas para cometer este tipo de delitos.

Indicaron que cuentan con imágenes captadas por cámaras de seguridad de establecimientos comerciales donde fueron utilizadas algunas de las tarjetas robadas. En los videos se observa a varias mujeres que presuntamente estarían vinculadas con los hechos, material que esperan entregar a las autoridades para fines de investigación.

En otros lados

De igual modo, en Barahona una exregidora fue víctima un robo similar. Le sustrajeron su cartera durante un acto político y luego utilizaron el dinero para hacer compras de bebidas alcohólicas y otros productos.

También en este caso se le dio seguimiento en los negocios donde hacían consumo de tarjetas de crédito, material del que fueron apoderadas las autoridades policiales.

Los denunciantes hicieron un llamado a los organizadores de eventos multitudinarios y a los organismos de seguridad para reforzar las medidas de vigilancia y prevención, con el objetivo de evitar que otras personas resulten afectadas por este tipo de acciones delictivas.

También exhortaron a las personas que asistan a actividades masivas a mantener vigilancia sobre sus pertenencias y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a las autoridades competentes.