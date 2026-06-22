La transformación del frente marítimo de Santo Domingo se ha convertido en una de las mayores intervenciones urbanas realizadas en la capital y su entorno en las últimas décadas.

Entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este se han recuperado 14.1 kilómetros de litoral costero, mediante inversiones que superan los RD$1,438 millones, devolviendo a miles de ciudadanos espacios para la recreación, el deporte, el turismo y la convivencia familiar.

Las obras abarcan desde el Paseo Marítimo impulsado durante la gestión de David Collado en el Distrito Nacional, hasta los proyectos ejecutados por la Alcaldía del Distrito Nacional bajo la administración de Carolina Mejía y el remozamiento integral de la avenida España en Santo Domingo Este, desarrollado por el Ministerio de Turismo.

Una recuperación histórica

La primera gran intervención moderna del Malecón fue el Paseo Marítimo Malecón, inaugurado en 2019 durante la gestión municipal de David Collado. La obra, financiada por el sector privado con una inversión cercana a los RD$100 millones, abarcó unos 4.5 kilómetros de la avenida George Washington, desde la calle Huáscar Tejada hasta la Plaza Fray Antón de Montesinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/recorrido-por-el-malecon-de-santo-domingo--202606200038-97451a40.jpg Malecón de la avenida España, Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El proyecto incluyó aceras renovadas, seis microparques, iluminación LED, mobiliario urbano, áreas infantiles, accesibilidad para personas con discapacidad y estacionamientos, convirtiéndose en el punto de partida para la recuperación del frente marítimo capitalino.

La apuesta de Carolina Mejía

A partir de 2020, la Alcaldía del Distrito Nacional amplió la visión de recuperación del litoral sur con una estrategia enfocada en devolver el mar a la ciudadanía.

La primera etapa comprendió el tramo desde la calle Huáscar Tejeda hasta la José Núñez de Cáceres, donde se invirtieron RD$320 millones para recuperar 3.5 kilómetros de costa.

La obra incorporó amplias áreas peatonales, ciclovías, estacionamientos, miradores, juegos infantiles, espacios gastronómicos y la rehabilitación del cartódromo de Santo Domingo.

Posteriormente se desarrolló el Malecón Deportivo, una intervención de aproximadamente dos kilómetros que transformó una parte importante del litoral en un gran parque deportivo al aire libre con canchas de baloncesto, fútbol, pádel, voleibol de playa, skatepark y gimnasios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/recorrido-por-el-malecon-de-santo-domingo--202606190007-277756a9.jpg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/recorrido-por-el-malecon-de-santo-domingo--202606190019-41372736.jpg Parque Malecón Deportivo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/recorrido-por-el-malecon-de-santo-domingo--202606190023-94c91699.jpg Vista del mar Caribe desdde el Distrtio Naciona.l (DIARIO LIBRRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/recorrido-por-el-malecon-de-santo-domingo--202606200045-5220ecea.jpg Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/recorrido-por-el-malecon-de-santo-domingo--202606190032-7278ca3e.jpg Malecón del Distrito Nacional, tramo recuperado por la administración de David Collado en la Alcaldía. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

A estas iniciativas se suma el recién inaugurado Paseo 30 de Mayo, que aporta 50 mil metros cuadrados adicionales de espacios verdes y recreativos.

Según explicó Luis Alejandro Pérez, director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional y diseñador de los proyectos, actualmente se han recuperado 5.5 kilómetros del litoral y la meta es completar cerca de 9 kilómetros para 2027 con una nueva etapa que llegará hasta la avenida Luperón.

Indicó en entre "Paseo Marítimo Malecón", desde la José Núñez de Cáceres hasta las proximidades de la Cancillería; "Paseo Deportivo Malecón", desde la José Núñez de Cáceres hasta el kilómetro 8 de la autopista 30 de Mayo y el "Parque Deportivo Paseo 30 de mayo se han instalado más de 300 luminarias con energía solar y se han plantado más de 5,000 árboles.

En la avenida España, Santo Domingo Este

La recuperación de los espacios costeros también alcanzó a Santo Domingo Este con la rehabilitación integral del Malecón de la avenida España.

El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Turismo y concluido este año, representó una inversión de RD$685.2 millones para intervenir 4.1 kilómetros de litoral marino.

La obra incorporó ciclovías, senderos peatonales, plazas recreativas, once áreas de estacionamiento, paisajismo, iluminación y más de 237 mil metros cuadrados de parque natural.

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que en el caso del Malecón de Santo Domingo Este, el proyecto forma parte de la estrategia nacional para recuperar malecones y frentes marítimos en distintos puntos del país.

Considera que los malecones son mucho más que una obra de infraestructura; son espacios que mejoran la calidad de vida de la gente y fortalecen el sentido de pertenencia con la ciudad.

Indicó que lo que ocurre en Santo Domingo este, luego de inaugurado el malecón, es una transformación urbana sin precedentes porque durante décadas esa ciudad vivió de espaldas a uno de sus mayores activos: su litoral.

"Hoy contamos con más de cuatro kilómetros de costa recuperada, amplias áreas verdes, ciclovía, espacios recreativos y zonas de esparcimiento que reciben a más de treinta mil personas cada fin de semana. Pero además está ocurriendo algo muy importante, la inversión privada ha comenzado a llegar con fuerza", dijo.

Una ciudad que vuelve a mirar al mar

Más allá de las cifras, las autoridades coinciden en que el principal logro ha sido cambiar la relación histórica entre la ciudad y su litoral.

Lo que durante años fue una zona fragmentada y limitada al tránsito vehicular hoy se ha convertido en un corredor urbano utilizado diariamente por miles de personas para caminar, ejercitarse, montar bicicleta, participar en actividades culturales o simplemente disfrutar de la vista del mar Caribe.

La meta ahora es completar la recuperación del litoral del Distrito Nacional y consolidar un sistema continuo de espacios públicos costeros que convierta a Santo Domingo Este y el Distrito Nacional en un lugar plenamente conectado con el mar.

Entre los principales beneficios del rescate del litoral sur del Distrito Nacional y del Malecón de la avenida España en Santo Domingo Este destacan:

Recuperación de espacios públicos: Se devolvieron a la ciudadanía áreas que durante años estuvieron deterioradas, abandonadas o limitadas al tránsito vehicular. Mayor calidad de vida: Miles de personas cuentan ahora con lugares adecuados para caminar, ejercitarse, recrearse y compartir en familia. Impulso a la actividad física: La construcción de ciclovías, gimnasios al aire libre, canchas deportivas y senderos promueve hábitos saludables. Fortalecimiento del turismo urbano: Los malecones se han convertido en atractivos para visitantes nacionales y extranjeros, mejorando la imagen de la ciudad. Incremento de la seguridad: La iluminación, la vigilancia permanente y la alta afluencia de personas han contribuido a hacer más seguros estos espacios. Generación de actividad económica: El aumento de visitantes beneficia comercios, restaurantes, vendedores y nuevos proyectos de inversión privada. Revalorización inmobiliaria: Las zonas cercanas a los malecones han incrementado su atractivo para el desarrollo residencial y comercial. Más áreas verdes y recuperación ambiental: Se incorporaron parques, jardines, árboles y espacios de paisajismo que contribuyen a mejorar el entorno urbano. Mayor integración social: Los espacios recuperados sirven de punto de encuentro para personas de distintas edades y sectores sociales. Desarrollo de actividades culturales: Los malecones se utilizan para conciertos, eventos comunitarios, exposiciones y actividades artísticas. Movilidad alternativa: Las ciclovías y amplias áreas peatonales ofrecen opciones de desplazamiento distintas al vehículo de motor. Accesibilidad universal: Se incorporaron rampas, senderos y facilidades para personas con discapacidad.