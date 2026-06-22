Inician en Francia el ensamblaje de los trenes que operarán el Monorriel de Santiago

La fabricación de los trenes que formarán parte del sistema del Monorriel de Santiago entró en una nueva etapa con el inicio del ensamblaje de 13 de las 15 unidades que conformarán la flota del proyecto ferroviario, informó el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram).

Los trabajos se desarrollan en la planta de Alstom, ubicada en Belfort, Francia, donde el director ejecutivo de Fitram, Jhael Isa, realizó una visita técnica para supervisar los procesos de manufactura y logística del material rodante que será incorporado al sistema de transporte de Santiago de los Caballeros.

Según explicó la entidad, el inicio del ensamblaje fue posible tras completarse durante el último año el proceso de suministro de piezas y subsistemas necesarios para la fabricación de los trenes, cuya llegada al país está prevista a partir de diciembre de este año.

Los primeros dos trenes llegaron a República Dominicana en 2024. Se trata de unidades Innovia 300, compuestas por cuatro vagones cada una y diseñadas para transportar hasta 590 pasajeros por tren, equivalentes a 145 usuarios por vagón.

Capacidad y características del sistema

La flota completa estará integrada por 15 trenes de cuatro coches, con capacidad para movilizar hasta 20,000 pasajeros por hora en cada sentido. El sistema alcanzará velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y contará con intervalos de circulación de apenas 90 segundos entre trenes.

Las unidades también incorporan facilidades para personas con discapacidad, incluyendo espacios para sillas de ruedas, señalización interior, anuncios sonoros y asientos reservados para adultos mayores.

Durante la visita a la fábrica también fue presentada la nueva línea de ensamblaje de Alstom, desarrollada tras la adquisición de Bombardier por parte de la empresa francesa en 2021. Los trenes destinados al Monorriel de Santiago son los primeros de este tipo fabricados bajo la integración tecnológica resultante de esa fusión.

El Monorriel de Santiago es considerado uno de los proyectos de movilidad más importantes que se construyen actualmente en el país. El sistema recorrerá 13 kilómetros sobre una estructura elevada de hormigón armado que conectará los sectores de Cienfuegos y Pekín, atravesando gran parte de la ciudad.

La infraestructura incluye 14 estaciones, una terminal central de integración con la Línea 1 del Teleférico de Santiago y un patio-taller de 3.2 kilómetros.

De acuerdo con Fitram, el proyecto beneficiará de forma directa a más de 500,000 personas, contribuirá a reducir los costos de transporte de los hogares, disminuirá la congestión vehicular y reducirá el impacto ambiental generado por el tránsito urbano.

A cuatro años y 72 días del inicio de los trabajos, el Monorriel de Santiago registra un avance global de 92.6 %, mientras continúan las labores de construcción, instalación de sistemas y preparación para el inicio de las pruebas operativas.