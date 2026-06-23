Motoconchos movilizan 1.5 millones de pasajeros diarios en el Gran Santo Domingo, según estudio

Lisett Santos, coordinadora de Afamoto; Darío Lama, presidente de Afamoto; Alexander Teruel y Juan Carlos Andrade, miembros de la junta directiva de Afamoto. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto) aseguró que el principal desafío de las autoridades para mejorar la seguridad vial en el país no es crear nuevas leyes, sino hacer cumplir la 63-17 sobre tránsito, y garantizar que los cerca de cuatro millones de usuarios de motocicletas cuenten con licencias de conducir y placas que permitan su identificación.

Darío Lama, presidente de Afamoto, afirmó que falta más fiscalización, agentes y mecanismos de control más efectivos para identificar a los conductores infractores a la ley de tránsito.

"Somos una parte muy interesada en que se vendan motocicletas en el país, pero también estamos conscientes de que la situación de la violación de las leyes de tránsito, de los derechos de terceros por parte de motociclista, está en un nivel caótico", sostuvo Lama.

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Indicó que la entidad ha planteado a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la eliminación de la denominada "carta de ruta", documento utilizado durante años para circular sin placa tras la compra de una motocicleta, y su sustitución por placas provisionales similares a las utilizadas por los vehículos.

Destacó que la DGII les informó que trabaja en la implementación de nuevas placas alfanuméricas, más visibles y reflectivas, que facilitarán la identificación de las motocicletas mediante cámaras de vigilancia y otros sistemas de control.

Lama también propuso restablecer el marbete anual para motocicletas, mecanismo que permitiría conocer con mayor precisión el parque vehicular de este tipo de transporte. Explicó que durante décadas se han emitido placas sin retirar del registro las motocicletas destruidas, exportadas o fuera de circulación, lo que impide disponer de cifras reales.

En cuanto a la formación de conductores, sostuvo que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha fortalecido el proceso para la obtención de licencias, incorporando capacitación, exámenes teóricos y pruebas prácticas, pero consideró necesario ampliar la cobertura para incorporar a millones de motociclistas que actualmente circulan sin autorización.

Durante una entrevista con Diario Libre, sus directivos resaltaron la importancia económica y social del sector. Según un estudio realizado por la entidad a finales de 2024, en el país existen alrededor de 180,000 motoconchistas, una cantidad que era superior a la de empleados de zonas francas en ese momento.

Transporte en motos

Juan Carlos Andrade, miembro de la junta directiva de Afamoto, afirmó que la motocicleta representa una solución de movilidad para gran parte de la población y que el reto consiste en organizar y regular el sector, sin afectar un servicio esencial para miles de familias.

Señalaron que solo en el Gran Santo Domingo los motoconchos movilizan diariamente cerca de 1.5 millones de personas, sirviendo de conexión entre barrios y comunidades con los sistemas alimentadores de transporte masivo como el metro, el teleférico y los corredores de autobuses.

Lama manifestó que el ingreso promedio de un motoconchista ronda los 55,000 pesos mensuales, lo que significa que es un sector importante que merece la atención de las autoridades desde el punto de vista económico y de ingreso familiar.

Rechazan se limite importación de motocicletas

Los representantes de la asociación rechazaron propuestas orientadas a limitar la importación de motocicletas o prohibir el transporte de pasajeros, argumentando que esas medidas no resolverían los problemas de tránsito y afectarían a millones de personas que dependen de este medio para desplazarse.

Los directivos de Afamoto estimaron que durante este año podrían importarse alrededor de 300,000 motocicletas, manteniendo la tendencia de crecimiento registrada en los últimos años.

La entidad reiteró su respaldo al uso obligatorio del casco protector y llamó a reforzar la fiscalización de las normas existentes mediante una mayor presencia de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y tomando las medidas que implementará la DGII posiblemente este año.