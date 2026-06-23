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VIDEO | Motoristas ignoran letrero de no estacionar y convierten acera de calle de Naco en un parqueo

Aunque las autoridades del centro de salud han prohibido los estacionamientos en ese lugar, la medida no es respetada por los motociclistas

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook

Motoristas continúan estacionándose en áreas donde está prohibido hacerlo, como ocurre en la calle Doctor Heriberto Pieter en Naco, Distrito Nacional. A pesar de la instalación de un letrero que prohíbe el estacionamiento, decenas de motocicletas ocupan la acera, reduciendo significativamente el espacio destinado al tránsito de los peatones.

Cada día se forman dos hileras de motocicletas a ambos lados de la acera norte de esta vía, justo frente al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, obligando a los transeúntes a desplazarse con dificultad por el área.

  • Aunque las autoridades del centro de salud han prohibido los estacionamientos en ese lugar, la medida no es respetada por los motoristas
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Falta de control oficial

Tampoco se observa la intervención de las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de tránsito, como los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), lo que permite que la situación se mantenga de manera constante.

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Motoristas en acera frente al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)
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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 