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Regulación motoconchistas
Regulación motoconchistas

Autoridades coordinan estrategia para regularizar paradas de motoconchistas en el Gran Santo Domingo

Entre las medidas se implementará un sistema de identificación para los motoconchistas mediante chalecos numerados

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    Autoridades coordinan estrategia para regularizar paradas de motoconchistas en el Gran Santo Domingo
    Reunión de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful con el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; representantes de las alcaldías del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este; el director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez; técnicos del INTRANT y representantes de las demás instituciones involucradas. (FUENTE EXTERNA)

    La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó este miércoles una reunión con representantes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y las alcaldías del Gran Santo Domingo para coordinar una estrategia orientada a regularizar las paradas de motoconchistas y fortalecer la seguridad ciudadana.

    De acuerdo con una nota de prensa, las autoridades acordaron establecer un mecanismo de seguimiento permanente que articule el trabajo del Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, el Intrant, la Digesett, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección General de Migración y los gobiernos locales, con el objetivo de garantizar un proceso efectivo de regulación y supervisión.

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    Medidas anunciadas

    Como parte de las medidas, se implementará un sistema de identificación para los motoconchistas mediante chalecos numerados y diferenciados por colores según la provincia donde operen, con el propósito de facilitar la supervisión y el control por parte de las autoridades.

    • La ministra Faride Raful explicó que las alcaldías desempeñarán un papel fundamental en este proceso, debido a que serán las responsables de autorizar el uso de suelo, registrar las paradas y supervisar los espacios habilitados para la operación del servicio.

    En el encuentro participaron el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; representantes de las alcaldías del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este; el director de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez; técnicos del Intrant y representantes de las demás instituciones involucradas en la iniciativa.

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