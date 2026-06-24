Autoridades coordinan estrategia para regularizar paradas de motoconchistas en el Gran Santo Domingo

Reunión de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful con el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; representantes de las alcaldías del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este; el director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez; técnicos del INTRANT y representantes de las demás instituciones involucradas. ( FUENTE EXTERNA )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó este miércoles una reunión con representantes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y las alcaldías del Gran Santo Domingo para coordinar una estrategia orientada a regularizar las paradas de motoconchistas y fortalecer la seguridad ciudadana.

De acuerdo con una nota de prensa, las autoridades acordaron establecer un mecanismo de seguimiento permanente que articule el trabajo del Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, el Intrant, la Digesett, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección General de Migración y los gobiernos locales, con el objetivo de garantizar un proceso efectivo de regulación y supervisión.

Medidas anunciadas

Como parte de las medidas, se implementará un sistema de identificación para los motoconchistas mediante chalecos numerados y diferenciados por colores según la provincia donde operen, con el propósito de facilitar la supervisión y el control por parte de las autoridades.

La ministra Faride Raful explicó que las alcaldías desempeñarán un papel fundamental en este proceso, debido a que serán las responsables de autorizar el uso de suelo, registrar las paradas y supervisar los espacios habilitados para la operación del servicio.

En el encuentro participaron el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; representantes de las alcaldías del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este; el director de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez; técnicos del Intrant y representantes de las demás instituciones involucradas en la iniciativa.