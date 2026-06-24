Construcción del monorriel de Santo Domingo iniciaría en julio próximo

Uno de los hoyos hechos en varios lugares de la avebida Las Américas para el estudio de suelo. ( DIARIOLIBRE/DARE COLLADO )

El director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), Jhael Isa, informó que la construcción del Monorriel de Santo Domingo comenzará formalmente en julio de este 2026, una vez sea emitido el certificado ambiental requerido para el proyecto.

En entrevista reciente Isa explicó que el inicio de las obras estaba previsto para mayo, pero fue pospuesto debido a que las agencias multilaterales que financian la iniciativa solicitaron completar el proceso de certificación ambiental antes de dar paso a la fase constructiva.

Isa indicó que los consultores de la firma Systra le comunicaron que los planes de remediación ambiental y de desplazamiento social estarán concluidos durante la primera semana de julio, lo que permitirá la emisión del certificado y el arranque de los trabajos.

Estudios preliminares

Mientras tanto, señaló que ya se realizan labores preliminares como estudios de suelo, cerramientos de seguridad y la ingeniería de detalle del proyecto.

"Lo que hemos hecho con el contratista adjudicado es avanzar con los estudios de suelo, los cerramientos y los planes de desvío para que cuando lleguemos al mes de julio iniciemos directamente las obras", explicó.

El funcionario destacó que ya fue instalado el cerramiento de seguridad en el entorno del Hospital Traumatológico doctor Darío Contreras, donde estará ubicada una de las estaciones del sistema.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/23062026-trabajos-sobre-el-tren-metropolitano--dare-collado12-d9ad7d05.jpg En el Hospital Darío Contreras ya se delimitó el área de trabajo. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/23062026-trabajos-sobre-el-tren-metropolitano--dare-collado10-2f0bc12b.jpg Los trabajos iniciarían en julio próximo. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Monorriel de Santiago

Durante sus declaraciones, Isa también ofreció detalles sobre el avance del monorriel de Santiago, señalando que la interconexión de la subestación eléctrica se completará en julio y que las pruebas operativas o "marcha en blanco" están previstas para octubre próximo.

Agregó que, según lo anunciado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, a finales de este año comenzarán a movilizarse trenes y se realizarán las primeras visitas guiadas con pasajeros en el sistema de Santiago.

El monorriel de Santo Domingo unirá el Centro Olímpico con la avenida Charles de Gaulle con una extensión de 10.5 kilómetros y tendrá 12 estaciones en su primera etapa.

En su segunda etapa se extendería hacia Pintura, conectando la Línea 3 del Teleférico y en una tercera fase hacia la Autopista Duarte, conectando con la Línea 2-C del Metro de Los Alcarrizos.