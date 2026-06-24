Veintidós años después, el Ministerio de Obras Públicas retomó los trabajos de rehabilitación del puente peatonal ubicado en la avenida José Ortega y Gasset, frente al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, una estructura que permaneció sin utilizarse durante más de dos décadas.

Brigadas de la institución trabajan en la sustitución de las partes metálicas deterioradas por el tiempo y la corrosión, con el objetivo de poner en funcionamiento una obra construida para facilitar el cruce seguro de peatones en una de las vías de mayor circulación vehicular de la capital.

El puente fue inaugurado en 2004, pero nunca entró en operación debido a la presencia de cables de alta tensión que pasaban muy cerca de la plataforma y representaban un peligro para los usuarios. Aunque posteriormente los cables fueron elevados, la obra quedó inconclusa y fue abandonada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/23062026-puente-peatonal-de-la-ortega-y-gaset-dare-collado34-f1c6cc5c.jpg El puente fue pensado, principalmente, para el uso de pacientes del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Durante años, la estructura sirvió únicamente como soporte para publicidad institucional y privada, mientras miles de personas continuaban cruzando la avenida por debajo, exponiéndose al riesgo de accidentes de tránsito.

Un puente necesario

La obra fue concebida principalmente para los pacientes, visitantes y empleados del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, debido a la gran cantidad de vehículos que circulan por la zona. En el lugar se han registrado numerosos atropellamientos y accidentes que han afectado a peatones.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/23062026-puente-peatonal-de-la-ortega-y-gaset-dare-collado19-e8a00ccc.jpg La parte gris fue totalmente restaurada. Estaba podrida por el tiempo y falta de mantenimiento. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/23062026-puente-peatonal-de-la-ortega-y-gaset-dare-collado4-97aa1f23.jpg El tránsito peatonal por el lugar es elevado debido a la cantidad de gente que va al hospital. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/23062026-puente-peatonal-de-la-ortega-y-gaset-dare-collado14-fec89f7b.jpg Hace como tres semanas que se iniciaron los trabajos de rehabilitacion del peatonal. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/23062026-puente-peatonal-de-la-ortega-y-gaset-dare-collado12-a3825a11.jpg Las autoridades no han informado cuándo terminarían los trabajos. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

El deterioro de la estructura también generó riesgos adicionales para los transeúntes. Personas con discapacidad visual denunciaron en varias ocasiones que la inclinación de parte de la base metálica provocaba golpes frecuentes a quienes transitaban por la acera.

Con la rehabilitación del puente, las autoridades buscan rescatar una infraestructura largamente olvidada y ofrecer una alternativa segura para el cruce de peatones en ese importante corredor vial de Santo Domingo.