Intrant interviene 488 paradas de motoconcho y retiene 599 motocicletas en operativo nacional

Los operativos se realizan en diversas partes del país. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y otras entidades relacionadas con ese sector realizaron un operativo nacional de regularización del servicio de motoconcho, mediante el cual fueron intervenidas 488 paradas en distintos puntos del país y retuvieron 599 motocicletas.

De acuerdo con el Intrant, los operativos dejaron como resultado 2,808 personas registradas, 1,570 fiscalizaciones, 63 personas detenidas, 414 pruebas de alcoholimetría realizadas, dos vehículos retenidos, un arma blanca ocupada y cuatro espacios públicos recuperados.

Fueron eliminadas seis paradas de motoconcho y reubicadas dos, mientras que 42 personas con estatus migratorio irregular fueron entregadas a la Dirección General de Migración, conforme a los procedimientos establecidos.

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Las jornadas, desarrolladas entre el 3 y el 24 de junio, incluyeron fiscalización, levantamiento documental y depuración de operadores, como parte de la estrategia nacional para ordenar y regularizar el servicio de motoconcho.

Operativos nacionales

Las intervenciones fueron realizadas en el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, Bonao, Nagua, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, San Cristóbal, Baní, San Juan, Barahona, Santa Bárbara de Samaná y Las Terrenas.

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, afirmó que el esfuerzo conjunto refleja el compromiso del Gobierno con la transformación del mototransporte, promoviendo la formalización de los motociclistas y el cumplimiento de las normas que garantizan una movilidad más segura.