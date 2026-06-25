Trámites de licencias pueden completarse en siete minutos

Los centros para los trámites de licencia operan en casi todas las provincias del país. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El sistema de citas para la renovación y expedición de licencias de conducir permite a los ciudadanos realizar gran parte del proceso desde sus hogares, reduciendo significativamente el tiempo de espera en las oficinas.

Así lo aseguró Osvaldo Alexander Basilio Rodríguez, gerente operativo del consorcio Movilidad ID, empresa que presta servicios al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Destacó que la digitalización de los servicios ha permitido agilizar los trámites, ya que los usuarios pueden iniciar el procedimiento desde la comodidad de sus hogares utilizando una tarjeta de crédito o los comprobantes de pago autorizados, reduciendo así el tiempo requerido en las oficinas.

Según explicó, una vez el ciudadano se presenta en el centro de atención, el proceso puede completarse en aproximadamente seis o siete minutos por persona, siempre que no exista una alta demanda de usuarios.

"Si atendemos a una persona de manera individual, el proceso completo puede tomar entre seis y siete minutos", afirmó.

Aseguró que la plataforma tecnológica se encuentra funcionando de manera óptima y que las dificultades que algunos usuarios pueden experimentar al momento de realizar una cita suelen estar relacionadas con errores en el ingreso de sus datos personales.

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"Realmente el sistema no tiene ningún problema. Lo único que debemos tener pendiente es que los datos introducidos sean correctos. En ocasiones algunos ciudadanos colocan un número incorrecto en la cédula o no completan adecuadamente algún campo, y eso impide avanzar en el proceso", indicó.

El representante de Movilidad ID señaló además que la red de atención está distribuida en gran parte del territorio nacional, lo que facilita el acceso de los ciudadanos a los servicios de licencias.

Expansión del servicio

Entre las oficinas disponibles mencionó las ubicadas en Barahona, Jimaní, San Juan, Santiago, Puerto Plata, Mao, Bonao, La Vega, Nagua, San Francisco de Macorís, La Romana e Higüey.

En el Gran Santo Domingo, los servicios están disponibles en la sede central del Intrant, BlueMall, Multicentro Churchill, Megacentro, Occidental Mall, Plaza Sambil, Cenarve y Colina Centro, entre otros puntos GOB.

Basilio Rodríguez informó que centros como el de BlueMall tienen capacidad para atender entre 200 y 250 personas diariamente, aunque el flujo habitual oscila entre 70 y 130 por día. Mientras tanto, en la sede principal pueden atenderse hasta 800 ciudadanos diariamente.

El ejecutivo reiteró que el sistema de citas funciona con normalidad y exhortó a los usuarios a verificar cuidadosamente sus datos personales al momento de registrarse para evitar inconvenientes durante el proceso.