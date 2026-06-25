Realizan vistas públicas para actualizar regulación de circulación de vehículos pesados

Vistas públicas con representantes de diversos sectores, celebrada este jueves 25 de junio. ( DIARIO LIBRE / ADALBERTO DE LA ROSA )

La Alcaldía del Distrito Nacional celebró vistas públicas con representantes de diversos sectores para actualizar y aprobar una nueva resolución sobre la zona de acceso restringido (ZAR).

Durante el encuentro, los participantes plantearon sus inquietudes sobre la circulación de vehículos pesados por las calles y avenidas de la ciudad.

La comisión de Tránsito y Movilidad del Concejo de Regidores presentó un proyecto de resolución que busca mejorar la movilidad urbana en el Distrito Nacional.

La Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) denunció que la actual ordenanza 14-2021 vulnera los derechos de los transportistas, al señalar que, aunque los camiones circulen por las vías autorizadas, son detenidos, multados y retenidos hasta por tres días.

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La entidad deploró que, a su entender, existe un mayor interés en la aplicación de sanciones económicas. Sin embargo, aclaró que no se opone a medidas que beneficien a la mayoría, pero consideró necesario establecer reglas más claras para regular el tránsito del sector transporte.

Acciones de la autoridad

El director de Tránsito y Movilidad Urbana del Distrito Nacional, Darío Domínguez, explicó que la retención de camiones debe producirse únicamente cuando existan violaciones a la ordenanza vigente.

Indicó que el objetivo del proceso es actualizar la ordenanza 14-2021 tomando en cuenta las inquietudes planteadas durante las vistas públicas y que, en caso de incumplimientos, las autoridades actuarán conforme a las normas establecidas.

Una de las principales inquietudes expresadas durante las vistas públicas fue la necesidad de que los almacenes de grandes empresas sean trasladados fuera de la ciudad para reducir el impacto del transporte pesado en las vías del Distrito Nacional.

Amelia Durán, una ciudadana que asistió de manera particular al encuentro, manifestó que esperaba que las discusiones estuvieran enfocadas en la implementación de un plan para sacar los vehículos pesados de la ciudad.