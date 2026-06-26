Regidores del Distrito Nacional discuten nuevas reglas para circulación de camiones en la capital

Empresarios, transportistas y representanes de otros sectores vinculados al tránsito en la vista pública. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

La Alcaldía del Distrito Nacional celebró una vista pública con representantes del sector transporte, empresarios y ciudadanos para conocer observaciones sobre el proyecto de resolución que actualizará las normas de circulación de vehículos de carga en la denominada Zona de Acceso Restringido (ZAR).

El proyecto plantea una zona de acceso restringido delimitado por el río Ozama, hacia el este; las avenidas Paseo de los Reyes Católicos y la República de Colombia, hacia el noroeste; la Autopista Duarte y la avenida Gregorio Luperón, hacia el oeste y hacia el sur las avenidas 30 de Mayo y George Washington.

Delimita el transito de vehículos de carga en micro zonas como el Malecón Turístico de Santo Domingo entre la avenida Gregorio Luperón y el Puente Flotante, Puerto de Santo Domingo, sectores de Gascue y Ciudad Nueva, República de Colombia, desde las Autopista Duarte hasta Los Próceres.

Con las medidas se restringe el paso de vehículos de carga con o sin cola y sin importar la cantidad de ejes en las zonas de acceso restringido. El horario de prohibición en las zonas de acceso restringido es de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Los vehículos de carga podrán circular dentro de la zona de acceso restringido (ZAR) y serán autorizados mediante la emisión de un permiso que deben solicitar de manera digital al Intrant.

Durante el encuentro, la Comisión Permanente de Tránsito y Movilidad Urbana del Concejo de Regidores presentó la propuesta que busca mejorar la movilidad en la capital mediante una regulación más precisa del tránsito de camiones y otros vehículos pesados.

El director de Tránsito y Movilidad Urbana del Distrito Nacional, Darío Domínguez, explicó que la iniciativa da continuidad a la Ordenanza 14-2021, que unificó regulaciones vigentes desde 2012 para sectores como el Malecón, Gascue y Ciudad Nueva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/bce3f4d8-df0d-46a1-a3a7-430db932b530-cd1e07a5.jpg Miembros de la Comisión de Tránsito de la Alcaldía del D.N. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/e80c0cdc-e3ee-4d51-87c6-6734f6d2cf15-2dbda225.jpg Los regidores estudian una resolución para restringir los vehículos pesados por la ciudad. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/1d0e4518-8049-4a5b-a075-a4869b75bb07-1394232e.jpg Darío Domínguez, director de Tránsito y Movilidad Urbana de Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) ‹ >

Indicó que el objetivo principal es evitar que el Distrito Nacional sea utilizado como una vía de paso para vehículos pesados que no tengan operaciones de carga o descarga dentro de la ciudad.

"Lo que buscamos es regular el tránsito de carga y evitar que el Distrito Nacional sea utilizado únicamente como una ruta de paso. Los vehículos que entren deben hacerlo porque tienen una actividad vinculada al transporte de mercancías dentro de la ciudad", expresó Domínguez.

Acceso restringido

La propuesta establece una zona de acceso restringido delimitada por importantes vías de la capital, así como varias microzonas con horarios especiales de circulación para vehículos de carga.

También contempla un sistema de permisos digitales que serían gestionados a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Alcaldía del Distrito Nacional, según corresponda.

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Entre los permisos propuestos figuran autorizaciones puntuales, recurrentes, para cargas extrapesadas y para el acceso a microzonas específicas. También, se establecen restricciones para camiones de seis ejes o más, cuya circulación estaría limitada a casos especiales previamente autorizados.

Durante la vista pública, representantes de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) manifestaron preocupaciones sobre la aplicación de la normativa vigente.

Ángel Ogando, dirigente de Fenatrado, denunció que algunos transportistas han sido detenidos y sancionados aun cuando circulaban por rutas permitidas y con la documentación requerida.

"No nos oponemos a ninguna medida que beneficie a la ciudadanía, pero necesitamos reglas claras y que se respeten los permisos otorgados para evitar perjuicios al sector", sostuvo.

Los transportistas también plantearon la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de la fiscalización y de establecer rutas definidas para la entrada y salida de mercancías.

Otra de las inquietudes expresadas durante la actividad fue la conveniencia de trasladar fuera de la ciudad los grandes centros de almacenamiento y distribución de mercancías, con el propósito de reducir el flujo de vehículos pesados en zonas urbanas.

La vista pública fue encabezada por el regidor Nicolás Valdez, presidente de la Comisión Permanente de Tránsito y Movilidad Urbana del Concejo de Regidores, quien afirmó que las opiniones recogidas serán evaluadas antes de la aprobación definitiva de la resolución.