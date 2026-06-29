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Hoyo en Zona Universitaria golpea el bolsillo de los conductores

Conductores esquivan peligroso boquete que lleva meses sin reparar

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Hoyo en Zona Universitaria golpea el bolsillo de los conductores
José Boquete en la calle Wenceslao Alvarez esquina Santiago, Zona Universitaria. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Una parada obligatoria deben hacer los conductores al transitar por la calle Wenceslao Alvarez casi Santiago, en la Zona Universitaria, Distrito Nacional. 

  • Desde hace meses se ha formado un hoyo que ya tiene una profundidad de unas siete pulgadas.

Un golpe al bolsillo

Los que no se percatan del problema impactan los neumáticos y la consecuencia es un golpe al bolsillo con la compra de piezas del tren delantero. 

Después de tomarle la foto a Boquete, el equipo de Diario Libre se disponía abandonar el lugar cuando una señora conducía un vehículo e impactó tan fuerte que obligó mirar al lugar... ella solo se puso las manos en la cabeza.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 