Lo que hace apenas una década era una vía concebida para descongestionar el tránsito del municipio Santo Domingo Este, hoy se ha convertido en uno de los principales ejes de expansión urbana, desarrollo inmobiliario y movilidad del Gran Santo Domingo.

La avenida Ecológica Juan Bosch ya no solo conecta comunidades, también mueve miles de vehículos diariamente, atrae inversiones públicas y privadas, incrementa el valor de los terrenos y redefine el crecimiento de la zona oriental.

La culminación de su tercera y última etapa, que enlaza la vía con la autopista Las Américas y el Puerto Multimodal de Caucedo, consolida un proyecto estratégico que beneficia a más de 850,000 personas, según las autoridades.

Al mismo tiempo revela un fenómeno propio de las grandes infraestructuras: mientras mejora la circulación regional, el crecimiento urbano acelerado comienza a generar nuevos focos de congestión vehicular como ocurre en las horas pico en el tramo comprendido entre las avenidas Charles de Gaulle y la Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/avenida-ecologica--202606230008-027fa6aa.jpg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

De vía periférica a corredor metropolitano

La avenida Ecológica nació con un objetivo claro durante la gestión de Danilo Medina: una vía expresa para el proyecto Ciudad Juan Bosch, que se proyectaba para 25,000 viviendas pero luego, en el actual gobierno se amplió el proyecto y ahora sirve como alternativa para descongestionar las principales avenidas de Santo Domingo Este y facilitar la circulación entre el norte y el este del Gran Santo Domingo.

Con la conexión directa hacia la autovía Juan Pablo II, la Circunvalación de Santo Domingo, la autopista Las Américas, el Aeropuerto Internacional de Las Américas y el Puerto Multimodal de Caucedo, la vía se ha convertido en uno de los corredores logísticos más importantes del país.

Miles de vehículos particulares, autobuses, motocicletas y camiones utilizan diariamente la avenida para evitar atravesar el centro de la capital, reduciendo tiempos de viaje y costos operativos para empresas y transportistas.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que la nueva conexión permitirá que gran parte del transporte pesado que sale del puerto continúe por la avenida Ecológica hacia la autovía Juan Pablo II sin utilizar la autopista Las Américas ni ingresar al centro urbano.

El crecimiento también trajo tapones

La misma infraestructura que nació para aliviar el tránsito comienza a sentir la presión del acelerado desarrollo urbano. Durante las horas pico ya es común observar largas filas de vehículos, especialmente en los accesos hacia Ciudad Juan Bosch, la avenida Hípica, Charles de Gaulle y las conexiones con Las Américas.

Hace apenas algunos años la circulación era relativamente fluida debido a la baja densidad poblacional del entorno, sin embargo, la construcción masiva de proyectos habitacionales y comerciales ha multiplicado la cantidad de residentes y visitantes que utilizan la vía diariamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/avenida-ecologica--202606230007-cd6ad82c.jpg Diversos negocios grande y pequeños tienen salidas y entradas por la Ecológica. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/avenida-ecologica--202606220002-ca5c1556.jpg Una de las soluciones para el tránsito de motocicletas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/avenida-ecologica--202606230012-495d5d08.jpg Peaje de la avenida Ecológica. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/avenida-ecologica--202606230010-bbd4beab.jpg Tramo de la avenida Ecológica. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Los congestionamientos aún están lejos de los niveles registrados en otras avenidas del Gran Santo Domingo, pero especialistas consideran que el comportamiento del tránsito refleja el rápido crecimiento demográfico que experimenta el corredor.

Pocas infraestructuras han tenido un impacto tan directo sobre el desarrollo inmobiliario como la avenida Ecológica. La construcción de Ciudad Juan Bosch marcó el inicio de una transformación que posteriormente atrajo decenas de desarrolladores privados

Urbanizaciones cerradas , t orres de apartamentos , plazas comerciales , supermercados , estaciones de combustibles, centros educativos y nuevos servicios se multiplican a ambos lados de la vía.

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La expectativa es que en los próximos años entren en operación más de 25,000 nuevas viviendas en el extremo oriental del corredor, consolidando la zona como uno de los mayores polos residenciales del país.

Una mejor conectividad significa mayor demanda de viviendas y mayor inversión privada. El impacto económico de la avenida también se refleja en el mercado inmobiliario. Terrenos que hace pocos años eran considerados de escaso valor, luego de construida la Ecológica figuran entre los más cotizados de Santo Domingo Este.

En algunos sectores cercanos a la avenida, el metro cuadrado alcanza entre 25,000 y 30,000 pesos, cifras impensables antes de la construcción de la vía. La cercanía con el aeropuerto, el puerto, la Circunvalación de Santo Domingo y el centro de la ciudad ha convertido estos terrenos en una oportunidad para desarrolladores, comerciantes e inversionistas.

La Alcaldía de Santo Domingo Este, incluso, impulsó un proyecto de revalorización paisajístico con la visión de convertir el corredor en una vía comparable con la avenida Anacaona del Distrito Nacional, aprovechando las vistas que ofrece el farallón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/17062026-desarrollo-de-autovia-la-ecologica-en-santo-domingo-este--joliver-brito202606170035-copia-26663e50.jpg Cruce en Ciudad Juan Bosch. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/17062026-desarrollo-de-autovia-la-ecologica-en-santo-domingo-este--joliver-brito202606170015-e63016b0.jpg Invasores se han adueñado de áreas verdes, luego de construida la Ecológica. (DIARIO LIBRE/JLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/17062026-desarrollo-de-autovia-la-ecologica-en-santo-domingo-este--joliver-brito202606170042-copia-e3b265bd.jpg El peaje hacia y desde el este. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/17062026-desarrollo-de-autovia-la-ecologica-en-santo-domingo-este--joliver-brito202606170064-copia-035d4bb7.jpg En este lugar se inicia la Ecológica. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/17062026-desarrollo-de-autovia-la-ecologica-en-santo-domingo-este--joliver-brito202606170025-copia-4b43edf3.jpg Ciudad Juan Bosch. (DIARIO LIBRE/JLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/17062026-desarrollo-de-autovia-la-ecologica-en-santo-domingo-este--joliver-brito202606170003-26542f18.jpg Algunos negocios han abierto entradas y salidas desde la Ecológica. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

Expansión urbana hacia el este

La avenida Ecológica también modificó la dirección del crecimiento urbano del Gran Santo Domingo. Mientras durante décadas el desarrollo inmobiliario se concentró en el Distrito Nacional y sectores tradicionales de Santo Domingo Este, hoy la expansión avanza aceleradamente hacia el este.

Empresas de construcción, promotores inmobiliarios y comercios continúan adquiriendo terrenos con la expectativa de una mayor valorización conforme aumente la población residente.

Ese crecimiento se refleja igualmente en la instalación de bancos, supermercados, estaciones de servicio, plazas comerciales, restaurantes y pequeños negocios que acompañan la llegada de nuevos habitantes.

El proyecto representa uno de los ejemplos más visibles del efecto multiplicador de la inversión pública. La combinación entre obras públicas y capital privado ha cambiado completamente la dinámica económica del corredor oriental.

El Gobierno estima que la avenida beneficia directamente a más de 850,000 ciudadanos, quienes ahora cuentan con una alternativa para desplazarse entre distintos municipios del Gran Santo Domingo. Además del ahorro en tiempo de viaje, la nueva infraestructura reduce el consumo de combustible, mejora la conectividad entre zonas residenciales y centros de empleo, facilita el transporte de mercancías y fortalece la competitividad logística del país.

Los desafíos del éxito

El acelerado crecimiento también plantea retos como el aumento del tránsito exigirá nuevas soluciones de movilidad, intersecciones de mayor capacidad, control del acceso a proyectos inmobiliarios y planificación urbana para evitar que la avenida reproduzca los problemas de congestión que afectan otras arterias metropolitanas.

A ello se suma la necesidad de proteger el farallón, declarado área protegida, donde persisten ocupaciones irregulares y construcciones que amenazan uno de los principales patrimonios ambientales de Santo Domingo Este.

La avenida Ecológica demuestra cómo una obra vial puede transformar el desarrollo de toda una región, sin embargo, su éxito dependerá de que el crecimiento urbano avance acompañado de planificación territorial, preservación ambiental y nuevas inversiones en infraestructura que permitan mantener la movilidad para la que fue concebida.