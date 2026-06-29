Caasd anuncia trabajos de drenaje sanitario en varios sectores del DN

El director de la Caasd, Felipe (Fellito) Suberví (c), junto a regidores de la Circunscripción 3 ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que inició un programa de intervención del sistema de drenaje sanitario en Villas Agrícolas, Distrito Nacional, como parte de un plan integral que también abarcará los sectores Villa Juana, Villa Consuelo, Villa Francisca y San Carlos, con una inversión inicial superior a los 900 millones de pesos.

El director de la entidad, Felipe (Fellito) Suberví explicó que los trabajos responden a "demandas históricas" de esas comunidades y forman parte del programa "La Caasd te Escucha", mediante el cual la institución da respuesta a solicitudes realizadas por los residentes en el Gran Santo Domingo.

"Hoy la Caasd está dando respuesta a ese gran clamor que por años han tenido estas comunidades. Vamos a intervenir de manera integral el drenaje sanitario de estos sectores", expresó, Suberví.

Anunció la construcción y rehabilitación de 11 pequeños acueductos en distintos sectores de la Circunscripción Tres del Distrito Nacional, mediante la perforación y equipamiento de nuevos pozos.

El funcionario empezó un recorrido de supervisión e inicios de los trabajos por Villas Agrícolas, en compañía de los diputados perremeístas Manuel Núñez, Ramón Bueno, y Francisca Jáquez, así como con el presidente y vicepresidente del Concejo de Regidores del Distrito Nacional, Jeancarlos Vega y Junior Castillo (Nuno), entre otros ediles de esa demarcación.

Harán licitación pública

El funcionario informó que las obras serán ejecutadas por tres contratistas, previamente adjudicados mediante licitación pública, mientras que la institución continuará desarrollando otras intervenciones con brigadas y recursos propios.

El funcionario explicó que los trabajos se realizarán de forma escalonada para reducir el impacto sobre el tránsito y la movilidad en las comunidades. "Vamos trabajando por calles. Terminamos un tramo, lo cerramos y continuamos con el siguiente".

Durante el lanzamiento de las obras, Fellito Suberví señaló que la intervención no se limitará al sistema sanitario, sino que también incluirá soluciones a problemas de abastecimiento de agua potable donde sea necesario.

Anuncia obras para Capotillo, Guachupita, Gualey, La Ciénega y Las Cañitas

Entre las acciones en ejecución, el director de la Caasd citó la construcción de una cisterna y estación de rebombeo en Las Cañitas; la rehabilitación del tanque de María Auxiliadora, actualmente en fase de prueba; la recuperación del tanque de Gualey; y la conclusión de los trabajos de agua potable y drenaje sanitario en Guachupita.

Adelantó que en unas semanas comenzarán los trabajos de intervención de la cañada Bonavides y, posteriormente, los de la cañada de Capotillo, obra que corresponde a un compromiso asumido por el presidente Luis Abinader.

Destacó que la intervención en la Circunscripción Tres constituye una prioridad para la institución debido a las necesidades acumuladas durante años en esa demarcación.