Cada día, un promedio de 18 emergencias moviliza a los bomberos del Distrito Nacional para enfrentar incendios, accidentes de tránsito, rescates en edificaciones, estructuras colapsadas, inundaciones, enjambres de abejas e incluso rescates de animales que fueron parte de las más de 5,300 emergencias y 8,100 servicios que atendió la institución durante el año pasado.

Detrás de esa capacidad de respuesta existe un proceso de preparación que, según el intendente general del Cuerpo de Bomberos, general José Luis Frómeta Herasme, ha sido fortalecido durante los últimos años para responder a una ciudad cada vez más compleja.

Cada año un promedio de 40 a 42 personas son capacitadas para ofrecer esos servicios en la Academia de Bomberos del Distrito Nacional. Son depuradas de una solicitud creciente, que solo el año pasado los interesados sumaron más de 100.

"Desde la fundación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional siempre nos hemos empeñado en que nuestro personal esté altamente capacitado y equipado. Hoy las emergencias son mucho más complejas y eso nos obliga a mantener una capacitación permanente", afirma.

Frómeta Herasme explica que el crecimiento vertical de Santo Domingo, la construcción de torres de mayor altura y el incremento de riesgos tecnológicos han obligado a la institución a modernizar tanto sus equipos como la preparación de su personal.

"Antes no teníamos edificios tan altos. Ahora estamos desarrollando entrenamientos especializados para incendios y rescates en altura, incorporando nuevas tecnologías y equipos capaces de detectar víctimas bajo estructuras colapsadas, cámaras térmicas y dispositivos de búsqueda", señala.

Academia por un año

El primer paso para convertirse en bombero comienza en la Academia del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, donde los aspirantes reciben un año completo de formación.

La directora de la academia, coronela Elsa Ramírez de Miura, explica que ningún aspirante puede ingresar sin superar rigurosas pruebas físicas, médicas y psicológicas.

"El trabajo del bombero implica mucha presión y un alto nivel de riesgo. Por eso primero verificamos que el aspirante tenga las condiciones físicas y emocionales para desempeñar esta labor", sostiene.

Durante doce meses reciben clases teóricas cada miércoles y prácticas todos los sábados.

El programa incluye combate de incendios, rescate acuático, extricación vehicular, materiales peligrosos, estructuras colapsadas, manejo de escaleras, primeros auxilios y prevención de incendios.

Cada módulo concluye con evaluaciones escritas y prácticas, mientras que la asistencia también forma parte de la calificación.

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La vocación pesa más que el uniforme

Para Frómeta, la formación técnica es indispensable, pero asegura que existe un elemento imposible de enseñar en un salón de clases.

"El bombero normalmente ingresa por vocación. Desde que llega uno puede identificar quién realmente quiere servir a los demás. Ese deseo de ayudar al prójimo es lo que distingue a un verdadero bombero", expresa.

Esa vocación ha permitido que numerosos profesionales se integren como voluntarios: ingenieros, médicos, veterinarios, empresarios y otros especialistas dedican parte de su tiempo a colaborar con la institución.

Actualmente el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional cuenta con alrededor de 292 bomberos permanentes y cerca de 500 voluntarios distribuidos en distintas áreas operativas y de apoyo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/30062026-entrevista-a-cuerpos-de-bomberos-dare-collado3-bcd91f9b.jpg Sede principal de los Bomberos del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/30062026-entrevista-a-cuerpos-de-bomberos-dare-collado6-0af93bb5.jpg Instalaciones de la parte técnica de los bomberos. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/30062026-entrevista-a-cuerpos-de-bomberos-dare-collado7-4b3fbf35.jpg Los bomberos de la capital tienen 16 estaciones. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Formación con estándares internacionales

Muchos instructores reciben capacitación en centros especializados del extranjero y participan como facilitadores en entrenamientos internacionales. También la institución organiza periódicamente jornadas junto a organismos internacionales y cuerpos de bomberos de otras provincias para unificar protocolos de actuación.

"Queremos que todos los bomberos hablen el mismo idioma cuando ocurra una emergencia importante. Eso hace más eficiente el trabajo conjunto", afirma Frómeta Herasme.

Entre las unidades especializadas figuran el Grupo Hurón, dedicado a búsqueda y rescate en estructuras colapsadas; brigadas de rescate acuático; materiales peligrosos; investigación de incendios; rescate de animales y una brigada apícola creada para atender el creciente número de emergencias relacionadas con enjambres de abejas.

Preparados para prevenir

La labor bomberil también se desarrolla antes de que ocurra una emergencia. Frómeta explica que un equipo especializado inspecciona edificios , industrias y establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad contra incendios.

Las inspecciones abarcan detectores de humo, sistemas de extinción, gabinetes de mangueras, escaleras de emergencia, extintores y planes de evacuación. A esto se suman decenas de charlas de prevención dirigidas a escuelas, instituciones públicas y empresas privadas.

El creciente interés por ingresar al Cuerpo de Bomberos ha obligado a limitar la cantidad de aspirantes admitidos cada año.

Según Frómeta, la institución recibe muchas más solicitudes de las que puede aceptar, precisamente para garantizar una formación personalizada y de calidad.

Como parte del fortalecimiento institucional, anunció que próximamente entrará en funcionamiento una nueva sede de la academia en la estación ubicada en La Feria, equipada con aulas más amplias, mejores recursos tecnológicos y mayores facilidades para la enseñanza.

"Queremos seguir formando bomberos cada vez más preparados porque las ciudades cambian, las emergencias evolucionan y nosotros tenemos que ir siempre un paso adelante", concluye el intendente.