×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Árboles
Árboles

Alcaldía del DN ha sembrado más de 110 mil árboles

El Plan de Arbolado Urbano ha intervenido las tres circunscripciones

    Expandir imagen
    Alcaldía del DN ha sembrado más de 110 mil árboles
    La alcaldesa Carolina Mejía durante una siembra de árbol. (FUENTE EXTERNA)

    La Alcaldía del Distrito Nacional informó ayer que ha incorporado más de 110 mil árboles, arbustos y plantas ornamentales al sistema de áreas verdes de la capital desde abril de 2020, como parte del Plan de Arbolado Urbano que ejecuta la Dirección de Gestión Ambiental.

    De acuerdo con el cabildo, las jornadas de siembra han impactado las tres circunscripciones del Distrito Nacional con especies nativas y endémicas adaptadas al entorno urbano, con el propósito de ampliar la cobertura vegetal, captar dióxido de carbono y contribuir a reducir el calor en la ciudad.

    Las plantaciones se han realizado en más de 216 parques y plazas recuperadas, además de aceras, avenidas y otros espacios públicos. Entre las especies sembradas figuran mara, gri gri, caoba criolla, almácigo, guayacán, roblillo y penda.

    Participación 

    La alcaldía destacó que el programa también ha involucrado a organizaciones comunitarias y centros educativos para promover la educación ambiental y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de las áreas verdes.

    Asimismo, indicó que el año pasado fueron repuestos 122 árboles afectados por los fuertes vientos asociados a la tormenta tropical Melissa

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.