Alcaldía del DN ha sembrado más de 110 mil árboles

La alcaldesa Carolina Mejía durante una siembra de árbol. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional informó ayer que ha incorporado más de 110 mil árboles, arbustos y plantas ornamentales al sistema de áreas verdes de la capital desde abril de 2020, como parte del Plan de Arbolado Urbano que ejecuta la Dirección de Gestión Ambiental.

De acuerdo con el cabildo, las jornadas de siembra han impactado las tres circunscripciones del Distrito Nacional con especies nativas y endémicas adaptadas al entorno urbano, con el propósito de ampliar la cobertura vegetal, captar dióxido de carbono y contribuir a reducir el calor en la ciudad.

Las plantaciones se han realizado en más de 216 parques y plazas recuperadas, además de aceras, avenidas y otros espacios públicos. Entre las especies sembradas figuran mara, gri gri, caoba criolla, almácigo, guayacán, roblillo y penda.

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Participación

La alcaldía destacó que el programa también ha involucrado a organizaciones comunitarias y centros educativos para promover la educación ambiental y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de las áreas verdes.

Asimismo, indicó que el año pasado fueron repuestos 122 árboles afectados por los fuertes vientos asociados a la tormenta tropical Melissa.