Inician proyecto de saneamiento y embellecimiento del sector Nueva York Chiquito en Santiago

Una mujer vende empanadas en una de las calles del populoso sector. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, dejó iniciados este miércoles los trabajos de saneamiento, embellecimiento y recuperación de espacios públicos en el sector Nueva York Chiquito, una intervención que busca integrar el río Yaque del Norte a la ciudad mediante la creación de un corredor recreativo y ambiental.

La obra, que cuenta con una inversión inicial de RD$168 millones financiada por el Gobierno Central, abarcará alrededor de 1.2 kilómetros e incluirá la limpieza de la ribera, el retiro de escombros y desechos, la construcción de áreas recreativas, una ciclovía, iluminación y espacios para la convivencia familiar.

El ejecutivo municipal informó que un censo realizado por las autoridades identificó unas 95 ocupaciones dentro del área de intervención, cuyos residentes serán reubicados o compensados, según las condiciones de cada caso.

Explicó que la Alcaldía trabaja junto al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones para otorgar viviendas o apartamentos a las familias que residen en condiciones vulnerables, especialmente aquellas asentadas en zonas de riesgo.

"Lo vamos a hacer amparados en las leyes y el buen derecho. Lo importante es garantizar el bienestar colectivo y mejorar la calidad de vida de las personas", expresó el alcalde.

Detalle sobre las labores

El alcalde señaló que los trabajos de limpieza y desmonte comenzarán de inmediato en las áreas que no se encuentran ocupadas, mientras avanza el proceso de reubicación de las familias.

Rodríguez aseguró que el proyecto permitirá recuperar más de dos kilómetros lineales de espacios públicos para el disfrute de los santiagueros y visitantes, al tiempo que contribuirá al saneamiento del río Yaque del Norte.

Durante el acto que dejó iniciado los trabajos, el edil destacó que la intervención representa "el primer paso verdadero" para que Santiago deje de vivir "de espaldas al río Yaque del Norte" y lo convierta en un espacio de desarrollo, convivencia y protección ambiental.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/whatsapp-image-2026-07-01-at-121143-pm-17af1388.jpeg Diario Libre/ (AL CENTRO, EL ALCALDE DE SANTIAGO, ULISES RODRÍGUEZ, ENCABEZA EL PRIMER PICAZO DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD. EN LA FOTOGRAFÍA LE ACOMPAÑAN FUNCIONARIOS DEL CABILDO Y REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA.)

Por su parte, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, sostuvo que el proyecto fortalecerá los esfuerzos de descontaminación del Yaque del Norte iniciados con el saneamiento del arroyo Gurabo.

Resaltó que la recuperación de la ribera reducirá las fuentes de contaminación del afluente y permitirá crear un espacio seguro para la recreación de las familias.

La funcionaria manifestó su deseo de que el corredor recreativo se convierta en "el malecón de Santiago", al considerar que el río Yaque del Norte constituye uno de los principales patrimonios naturales de la provincia.

Una promesa que se repite

Desde hace varias décadas, distintos gobiernos, tanto locales como centrales, han anunciado la intervención de Nueva York Chiquito, pero ninguna de esas iniciativas ha llegado a concretarse. Mientras tanto, las familias y comerciantes que ocupan esos terrenos mantienen la esperanza de que, en esta ocasión, la promesa finalmente se convierta en una realidad.