Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste convoca licitación para alquiler de camiones compactadores

Camiones compactadores utilizados por el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste para la recolección de residuos sólidos urbanos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, a través de su Comité de Compras y Contrataciones (ASDO), anunció este miércoles la convocatoria a un proceso de excepción para la contratación de servicios de alquiler de camiones compactadores destinados a la recolección de residuos sólidos en el municipio por un valor aproximado de 175.5 millones de pesos.

El procedimiento, identificado como ASDO-MAE-PEUR-2026-0003, se realiza en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 28 de julio de 2025.

De acuerdo con la convocatoria, el objetivo es fortalecer el servicio de limpieza urbana mediante la incorporación de equipos especializados que permitan mejorar la eficiencia en la recolección de desechos sólidos en distintas comunidades del municipio.

Los interesados podrán retirar los pliegos de condiciones específicas en las instalaciones del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, ubicado en la Manzana 19, esquina Los Coquitos, sector Las Caobas, en horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Asimismo, los documentos estarán disponibles para descarga en el portal institucional y en el portal oficial de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP): www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de la elaboración de sus propuestas.

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Presentación y apertura de ofertas

Las propuestas deberán ser entregadas en sobres sellados, debidamente identificados con la referencia del proceso, hasta las 12:00 del mediodía del 14 de julio de 2026. La apertura de las ofertas se realizará el mismo día a partir de las 12:05 de la tarde.

El acto de apertura se efectuará en el Salón de Sesiones Juan Pablo Duarte de la Alcaldía, en presencia de un notario público.

Las autoridades municipales informaron que todos los interesados deberán registrarse previamente en el registro de participantes administrado por la institución.