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Digesett activa contraflujo en el Malecón para descongestionar el tránsito

El contraflujo en el Malecón busca reducir tiempos de viaje en horas pico

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    Digesett activa contraflujo en el Malecón para descongestionar el tránsito
    Tres carriles son habilitados en dirección oeste -este. La Digesett busca alternativas para descongestionar el tránsito por el Malecón. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Dgesett) puso en funcionamiento un contraflujo vespertino en la avenida George Washington (Malecón), de 4:00 a 6:00 de la tarde de lunes a viernes, desde la calle presidente Vicini Burgos hasta el Puente Flotante, en dirección oeste-este, con el propósito de agilizar la circulación durante las horas de mayor demanda.

    La medida busca aliviar la congestión vehicular en ese corredor costero, optimizando el flujo del tránsito y reduciendo los tiempos de desplazamiento en beneficio de miles de conductores que diariamente utilizan esta vía.

    Respeto a medidas

    La implementación del contraflujo es supervisada por los agentes de la Digesett, quienes regulan la circulación y orientan a los usuarios para garantizar un desplazamiento seguro y ordenado, exhortando a los conductores a respetar las indicaciones del personal actuante y la señalización temporal instalada.

    • Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el director de la institución, general Pascual Cruz Méndez, enfocada en desarrollar soluciones viales que contribuyan a una movilidad más eficiente, segura y sostenible, elevando la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.

    La Digesett reitera su compromiso de seguir implementando iniciativas que mejoren la circulación vehicular, reduzcan los tiempos de viaje y fortalezcan la seguridad vial en beneficio de todos los usuarios de las vías públicas.

    La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre implementa soluciones como los contraflujos para agilizar la salida y entrada de vehiculos al Distrito Nacional, principalment en las llamadas horas pico.  

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