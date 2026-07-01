Obras Públicas licita RD$9,200 millones para asfaltar y reconstruir vías a nivel nacional

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) abrió una convocatoria para una licitación pública nacional con el objetivo de contratar trabajos de obras viales y el suministro de hormigón asfáltico caliente a nivel nacional. El procedimiento, identificado con la referencia MOPC-CCC-LPN-2026-0011, tiene un precio estimado total para la contratación de 9,200 millones de pesos.

De acuerdo con el pliego de la licitación, el proceso contempla la construcción y reconstrucción de vías mediante la colocación de hormigón asfáltico caliente en distintas zonas del país. No obstante, aunque el documento identifica las regiones donde se ejecutarán los trabajos, no especifica las provincias, calles o avenidas que serán intervenidas.

El documento señala que se identificarán diversas plantas de producción de hormigón en funcionamiento en todo el país que estén instaladas y operando en la región correspondiente o ubicadas dentro de un radio de 70 kilómetros.

Esta medida busca reducir la distancia de acarreo del material desde la planta de producción hasta el lugar de la obra, disminuir los costos de transporte y conservar las características físicas del hormigón asfáltico caliente, conforme a las especificaciones técnicas de Obras Públicas y de la Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras y Transportes Estatales (Aashto).

Asimismo, establece que el tiempo estimado de la contratación será de seis meses.

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Distribución por regiones

De acuerdo con la documentación del proceso de licitación, el monto estimado se distribuye por regiones de la siguiente manera:

Cibao Norte : RD$350,000,000

: Cibao Sur: dos lotes de RD$350,000,000 cada uno, para un total de RD$1,050,000,000

cada uno, para un total de Cibao Noroeste: RD$1,200,000,000

Cibao Nordeste: RD$2,100,000,000

Valdesia: RD$600,000,000

El Valle: RD$ 600,000,000

Enriquillo: RD$900,000,000

Yuma: RD$1,200,000,000

Higuamo: RD$1,200,000,000

El monto estimado total de la contratación asciende a RD$9,200,000,000.

Obras Públicas informó que la convocatoria se realiza en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 47-25 sobre Contrataciones Públicas, de fecha 28 de julio de 2025, y su reglamento de aplicación, emitido mediante el Decreto No. 52-26, del 28 de enero de 2026.

Retiro de los pliegos

Los interesados podrán retirar los pliegos de condiciones en el departamento de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del MOPC, ubicado en la primera planta de la sede central de la institución, en la intersección de las avenidas Homero Hernández y Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Santo Domingo de Guzmán.

El retiro estará disponible a partir del miércoles 1 de julio de 2026, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Los documentos también podrán descargarse a través de la página web del MOPC y del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para la elaboración de las propuestas.

Presentación de ofertas y requisito para participar

Las credenciales y propuestas Técnicas (Sobre A) y las propuestas económicas (Sobre B) podrán presentarse en formato físico o digital.

Las propuestas digitales serán recibidas mediante el Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones, mientras que las propuestas físicas deberán entregarse en sobres sellados el jueves 13 de agosto de 2026, hasta las 10:00 de la mañana, en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural de la institución.

El acto público de apertura de ofertas se realizará en las fechas establecidas en el numeral 7 del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Nacional, a las 10:30 de la mañana, en uno de los salones del Centro Recreativo y Cultural del MOPC, ubicado en la calle Horacio Blanco Fombona esquina Homero Hernández, Ensanche La Fe, Distrito Nacional.

El MOPC indicó que todos los interesados deberán estar inscritos en el registro de proveedores del Estado, administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).