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mantenimiento teleférico Los Alcarrizos
mantenimiento teleférico Los Alcarrizos

El Teleférico de Los Alcarrizos estará en mantenimiento: conozca cuáles días no operará

Durante el mantenimiento del teleférico, los autobuses de la OMSA realizarán paradas en puntos clave como Los Americanos y Puente Blanco, facilitando el traslado de los usuarios afectados por la suspensión del servicio

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    El Teleférico de Los Alcarrizos estará en mantenimiento: conozca cuáles días no operará
    Teleférico de Los Alcarrizos (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

    El Teleférico Línea 2 de Los Alcarrizos entrará en un período de mantenimiento anual programado desde el viernes 10 hasta el domingo 19 de julio, por lo que el servicio permanecerá suspendido durante esos días.

    Para facilitar el traslado de los usuarios, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) dispondrá de un servicio alternativo de autobuses sin costo adicional, con el mismo horario de operación del teleférico.

    Los autobuses realizarán paradas en Los Americanos, Puente Blanco, estación Las Toronjas y estación Los Alcarrizos. El servicio estará disponible de lunes a sábado desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, mientras que los domingos operará de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

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    Infografía
    Ruta por donde transitarán los autobuses de la OMSA durante los días de suspensión del servicio del Teleférico de Los Alcarrizos. (FUENTE EXTERNA)

    Servicio alternativo de autobuses

    El Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT Santo Domingo) informó que los trabajos forman parte de las labores de optimización de la infraestructura, con el objetivo de garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.

    • Las autoridades exhortaron a los usuarios habituales de la Línea 2 del Teleférico a tomar las medidas de precaución necesarias y planificar sus tiempos de viaje durante el período en que se desarrollarán los trabajos.

    El SIT Santo Domingo agradeció la comprensión de la ciudadanía y aseguró que las labores buscan mantener un servicio de transporte seguro y eficiente para los pasajeros.

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