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VIDEO | Motoristas detienen el tránsito para escoltar cortejo fúnebre en Santo Domingo Este

Conductores de la zona se intimidan para evitar inconvenientes

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook

Una caravana de motoristas que acompañaba ayer miércoles el cortejo fúnebre de un compañero fallecido paralizó el tránsito en varias intersecciones de la avenida San Vicente de Paúl, municipio Santo Domingo Este, donde algunos participantes asumieron funciones de regulación vehicular sin autorización.

La práctica de escoltar a un motociclista fallecido hasta el cementerio es una costumbre entre ese sector, sin embargo, en esta ocasión se observó una modalidad en la que varios motoristas, autodenominados "flanqueadores", se adelantaban al carro fúnebre para detener la circulación de vehículos y permitir el paso ininterrumpido del cortejo en cada esquina.

Se atribuyen autoridad

Los motociclistas actuaban como si fueran agentes de tránsito, realizando señales manuales para detener y reanudar la circulación en distintos cruces de la vía.

  • La situación se registró en las intersecciones de las avenidas San Vicente de Paúl con las calles Juan María Castillo, Arzobispo Fernández de Navarrete, Juan Pablo Duarte, Trina de Moya, 4 de Agosto y Marcos del Rosario.

La escena también se repitió en la intersección de la avenida San Vicente de Paúl con la carretera Mella, donde, a pesar de la presencia de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), fueron los propios motoristas quienes controlaron momentáneamente la circulación hasta que pasó el vehículo fúnebre.

Durante el recorrido también se observaron motociclistas realizando maniobras temerarias, conocidas popularmente como "calibrar", mientras otros aceleraban los motores como parte del homenaje al fallecido.

La actuación de estos "flanqueadores" volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el control del tránsito durante caravanas fúnebres y los riesgos que implica que particulares asuman funciones reservadas a las autoridades, al afectar la circulación y la seguridad vial de conductores y peatones.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 