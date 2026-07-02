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VIDEO | Sigue pendiente el reforzamiento de pasos a desnivel prometido por Obras Públicas

Obras Públicas reforzó el de la Gómez con 27 de Febrero y el de la Tiradentes con 27 de Febrero

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Continúa pendiente el plan de reforzamiento de los pasos a desnivel anunciado por el Ministerio de Obras Públicas para el Gran Santo Domingo con el objetivo de prevenir incidentes lamentables.

La Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático había recomendado la intervención de estas estructuras tras la tragedia ocurrida el 18 de noviembre de 2023, cuando nueve personas murieron en la avenida 27 de Febrero, próximo a la avenida Máximo Gómez, al desplomarse un muro del paso a desnivel sobre varios vehículos.

Un recorrido por distintas infraestructuras evidencia que en las entradas de los túneles de la autopista Las Américas, la avenida Charles de Gaulle y el túnel de la avenida 27 de Febrero aún no han sido instaladas las vigas de reforzamiento contempladas dentro del programa preventivo impulsado por el Ministerio de Obras Públicas.

  • En contraste, en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes sí fueron colocados pernos de anclaje y sistemas de drenaje destinados a reducir la presión hidrostática sobre los muros laterales, una de las principales recomendaciones formuladas por los especialistas.

Los pasos a desnivel de la avenida 27 de Febrero con las avenidas Carmen de Mendoza, Núñez de Cáceres y doctor Defilló cuentan con vigas de reforzamiento desde su construcción, razón por la cual los estudios técnicos determinaron que no presentaban las mismas vulnerabilidades detectadas en otras estructuras.

Las perforaciones, los pernos de acero y los sistemas de drenaje buscan disminuir la presión que ejerce el agua acumulada en el subsuelo durante lluvias intensas, reduciendo el riesgo de desplazamiento o colapso de los muros.

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Túnel de la avenida Charles de Gaulle con Las Américas.
Túnel de la avenida Charles de Gaulle con Las Américas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Paso a desnivel de la 27 con Tiradentes.
Paso a desnivel de la 27 con Tiradentes. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Los pasos a desnivel  fueron construidos en  los gobiernos del ex presidente Leonel Fernández.
Los pasos a desnivel fueron construidos en los gobiernos del ex presidente Leonel Fernández. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Paso a desnivel de la 27 de febrero esquina carmen de Mendoza.
Paso a desnivel de la 27 de febrero esquina carmen de Mendoza. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Túnel de las Américas.
Túnel de las Américas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Cuando llueve algunas personas temen utilizar los pasos a desnivel.
Cuando llueve algunas personas temen utilizar los pasos a desnivel. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Desde la gestión de Deligne Ascención en Obras Públicas se ha hablado de reforzar los pasos a desnivel. 
Desde la gestión de Deligne Ascención en Obras Públicas se ha hablado de reforzar los pasos a desnivel. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Túnel de la Charles de Gaulle.
Túnel de la Charles de Gaulle. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Obras Públicas no ha informado si continuará con el reforzamiento de los muros en los pasos a desnivel.
Obras Públicas no ha informado si continuará con el reforzamiento de los muros en los pasos a desnivel. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    Temor ciudadano

    Sin embargo, la ausencia de esos trabajos en varias de las estructuras identificadas como prioritarias mantiene la inquietud entre numerosos conductores, algunos de los cuales optan por evitar los pasos a desnivel cuando se registran fuertes aguaceros, por temor a que pueda repetirse un hecho similar al ocurrido en noviembre de 2023.

    Una de esas estructuras es el paso a desnivel de la avenida John F. Kennedy con la avenida Máximo Gómez, donde únicamente se han corregido las grietas de los muros laterales.

    La continuidad de las obras es considerada fundamental para completar el plan de mitigación de riesgos y fortalecer la seguridad de las miles de personas que diariamente utilizan los túneles y pasos a desnivel del Gran Santo Domingo.

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    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 