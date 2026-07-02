Aumenta la incertidumbre por el desalojo de familias en Nueva York Chiquito en Santiago

Bancas y otros establecimientos comerciales ubicados en el sector Nueva York Chiquito, en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La incertidumbre se apodera de decenas de familias y comerciantes del sector Nueva York Chiquito, en Santiago, quienes aseguran que aún desconocen cuál será su destino ante la anunciada intervención de la localidad.

Los residentes afirmaron que, aunque las autoridades han informado que serán reubicados, todavía no les han explicado dónde serán trasladados, cuándo iniciará el proceso ni cuáles serán las compensaciones para quienes poseen viviendas y negocios en el lugar.

"Lo que queremos es que nos digan dónde nos van a llevar", expresó Daniela Vargas, una de las comunitarias.

Señaló que considera tener ese derecho, ya que lleva más de 25 años residiendo en el sector.

Francisco Valdez, comerciante con tres décadas establecido en la zona, manifestó que su principal preocupación es perder el negocio que sostiene a su familia.

"Tenemos empleados, tenemos familias y necesitamos que nos den la oportunidad de establecernos en otro lugar", sostuvo.

Benito Montero indicó que espera que las autoridades respeten los derechos de quienes han invertido y vivido durante años en el sector.

Otros moradores señalaron que han escuchado promesas de intervención en varias ocasiones sin que estas lleguen a concretarse, por lo que esperan que, esta vez, el proceso se realice con transparencia y que la reubicación garantice condiciones dignas para todas las familias afectadas.

Los comunitarios aclaran que no se oponen al proyecto de transformación de Nueva York Chiquito, pero reclamaron que las autoridades mantengan un diálogo permanente con los residentes y les informen con claridad cómo se desarrollará el proceso.

Sobre el proyecto

La inquietud de los lugareños surge luego de que las autoridades municipales dieron inicio a los trabajos de saneamiento, embellecimiento y recuperación de espacios públicos en el sector Nueva York Chiquito.

La obra, que cuenta con una inversión inicial de RD$168 millones financiada por el Gobierno Central, abarcará alrededor de 1.2 kilómetros e incluirá la limpieza de la ribera, el retiro de escombros y desechos, la construcción de áreas recreativas, una ciclovía, iluminación y espacios para la convivencia familiar.