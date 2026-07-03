Retiran 11 infraestructuras que ocupaban aceras en el sector Arroyo Hondo

Personal de la Alcaldía del Distrito Nacional retira estructuras colocadas de forma irregular en las aceras durante un operativo de recuperación de espacios públicos. ( FUENTE EXTERNA )

Trabajadores de la Alcaldía del Distrito Nacional retiraron 11 infraestructuras que ocupaban las aceras de forma irregular, en la calle Q del sector Arroyo Hondo, durante un operativo de recuperación de espacios públicos.

A través de una nota de prensa, la institución informó que la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos (DUEP) ejecutó la intervención, sin abusos contra los ciudadanos y apegada a la ley.

El director de la DUEP, teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, explicó que las estructuras retiradas eran utilizadas como almacenes y extensiones de comercios, lo que impedía el paso seguro de los peatones.

"La gestión de la alcaldesa Carolina Mejía se caracteriza por mantener el orden, y eso es precisamente lo que estamos haciendo: devolviéndole las aceras a la gente, para que puedan transitar de forma segura y disfrutar de espacios públicos libres", expresó Sanz Melo.

El funcionario indicó que este operativo forma parte de las intervenciones permanentes que ejecuta la Alcaldía del Distrito Nacional para recuperar aceras y demás espacios públicos ocupados de manera irregular, en cumplimiento de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Asimismo, reiteró que estas acciones buscan fortalecer el orden urbano, mejorar la movilidad y garantizar el respeto por los espacios destinados al uso colectivo.

Intervenciones anteriores

La Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos destacó que anteriormente ha realizado operativos de recuperación en distintos puntos de la capital, entre ellos en la acera de la intersección de las avenidas Nicolás de Ovando y Máximo Gómez, donde durante más de 25 años existió una ocupación irregular por parte de buhoneros.

También fueron intervenidos los alrededores de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar y el sector La Yagüita, como parte de la estrategia municipal para mantener despejados los espacios públicos.

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