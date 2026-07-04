En la Ciudad Colonial hay 1,442 negocios; el 87 % es de capital dominicano, según censo

Negocios formales e informales de la Ciudad Colonial se encargan de la actividad comercial en la calle El Conde y la Ciudad Colonial . ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Ciudad Colonial de Santo Domingo cuenta con 1,442 establecimientos comerciales activos, de los cuales el 87 % pertenece a propietarios o empresas dominicanas, mientras que el 10 % corresponde a inversionistas extranjeros y el 3 % restante a capital mixto, de acuerdo con el Censo de Establecimientos Comerciales realizado en enero de 2023.

El censo fue auspiciado por el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo del Ministereio de Turismo.

El estudio también identificó 602 locales comerciales desocupados, lo que representa una oportunidad para nuevas inversiones y la expansión de la actividad económica en el centro histórico de la capital.

Los negocios censados generan 2,327 empleos, con una participación de 56 % de hombres y 44 % de mujeres. En promedio, cada empresa emplea a diez personas, aunque la cantidad de trabajadores varía según el tamaño del establecimiento.

El informe revela que las microempresas representan el 73 % del tejido comercial de la Ciudad Colonial, seguidas por las pequeñas empresas (23 %), las grandes (4 %) y las medianas (1 %).

Entre las actividades con mayor presencia figuran los servicios de preparación de alimentos y bebidas, el comercio al por menor, la impresión e industrias conexas, el alojamiento temporal y los servicios personales.

Aunque la inversión nacional predomina en la mayoría de los sectores, la presencia extranjera tiene un peso importante en la industria de alojamiento temporal. En este segmento, el 34 % de los establecimientos es de capital extranjero y otro 20 % inversión mixta, por lo que la participación de inversionistas internacionales alcanza aproximadamente el 44 %.

La inversión privada

El censo también destaca que el 96 % de los negocios son de naturaleza privada y que el 78 % está formalmente constituido, principalmente como Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL).

De acuerdo con el censo, tres de cada diez establecimientos tienen como propietaria a una mujer, proporción que aumenta conforme crece el tamaño de la empresa. Además, en siete de cada diez negocios los socios participan directamente en la gestión de la empresa.

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En cuanto al desempeño económico, el 64 % de los establecimientos indicó que sus principales clientes son nacionales, mientras que un porcentaje similar afirmó haber introducido innovaciones en sus operaciones, principalmente mediante la diversificación de productos y servicios, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora de las facilidades de pago.

El estudio concluye que la Ciudad Colonial mantiene una economía dinámica, sustentada principalmente en la inversión local, aunque con una creciente participación extranjera en el sector turístico, especialmente en los servicios de alojamiento, una de las actividades de mayor crecimiento en los últimos años.