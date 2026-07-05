Tras 70 años de espera, Manuel Bueno celebra una carretera, pero reclama ambulancia, bomberos y agua

Inauguración de la carretera Cruce de la Lana, entre Manuel Bueno y El Aguacate, en Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

La inauguración del primer tramo de la carretera que comunica a Manuel Bueno con La Lana se convirtió este sábado en una mezcla de celebración y nuevos reclamos. Luego de esperar siete décadas por una vía asfaltada, las autoridades locales aprovecharon la presencia del presidente Luis Abinader para agradecer la obra, pero también recordarle que la comunidad aún enfrenta graves carencias en servicios básicos.

Durante el acto, el alcalde del distrito municipal de Manuel Bueno, José Martínez Báez (Cheo), afirmó que la construcción de la carretera representa un antes y un después para una zona históricamente aislada.

"Después de 70 años de espera, llegó un presidente que escuchó el clamor de nuestra gente. Hoy tenemos esperanza porque esta carretera impulsará el desarrollo, la producción ganadera y mejorará la calidad de vida de nuestras familias", expresó visiblemente emocionado.

El ejecutivo municipal destacó que la vía no solo beneficia a Manuel Bueno, sino que conecta las provincias de Dajabón y Santiago Rodríguez, facilitando el comercio, el transporte y el acceso a servicios.

Sin embargo, señaló que aún quedan importantes desafíos por resolver. Entre ellos mencionó la falta de una ambulancia para el hospital de Villa Los Almácigos, el deterioro del cuartel de bomberos, la ausencia de un camión de emergencias, la necesidad de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable, la construcción de un centro comunal y la terminación de calles en distintos sectores.

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Detalles confirmados

"Presidente, lo queremos llevar al paso, porque sabemos que las necesidades son muchas, pero nuestro pueblo merece vivir con dignidad", manifestó.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que el primer tramo inaugurado comprende alrededor de 10 kilómetros, incluyendo ramales, con una inversión superior a los RD$600 millones y la construcción de cuatro puentes de gran envergadura.

El funcionario anunció además que ya avanzan los trabajos para completar los 12 kilómetros restantes hasta Loma de Cabrera, incluyendo cinco puentes, de los cuales cuatro ya están construidos.

Estrella aseguró que la meta es concluir esa etapa antes del primer trimestre del próximo año para que el presidente Abinader pueda inaugurar la carretera completa.

El ministro resaltó que esta obra forma parte de una estrategia de desarrollo para toda la región Noroeste, junto a proyectos como la circunvalación de Navarrete, el puerto de Manzanillo y decenas de kilómetros adicionales de carreteras en la provincia de Dajabón.

Al cierre de la actividad, el alcalde volvió a agradecer la intervención gubernamental, aunque insistió en que la comunidad espera que las demás obras pendientes también sean atendidas.

"Usted nos sacó del lodo y del polvo. Ahora queremos seguir avanzando para que Manuel Bueno tenga las mismas oportunidades que el resto del país", concluyó.