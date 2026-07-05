Metro de Santo Domingo informa realiza mantenimiento preventivo en estación Gregorio Urbano Gilbert

Un tren de tres vagones en la línea 1 del Metro de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), informó este domingo que lleva a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en la estación Gregorio Urbano Gilbert, correspondiente a la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, como parte de su programa de conservación de la infraestructura ferroviaria.

Según explicó la entidad a través de sus redes sociales, las labores se realizan específicamente en las estructuras metálicas del andén número 2 y forman parte de un mantenimiento programado para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del sistema.

Cierre temporal de carril

Como medida preventiva durante la ejecución de los trabajos, fue necesario cerrar temporalmente un carril de la vía pública ubicado justo debajo de la estación, con el fin de permitir que el personal técnico trabaje en condiciones seguras y proteger tanto a los empleados como a los ciudadanos que transitan por la zona.

La seguridad de nuestros usuarios es nuestra prioridad.



Informamos a la ciudadanía que los trabajos que se realizan este domingo en la estación Gregorio Urbano Gilbert, de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, corresponden a un mantenimiento preventivo programado de las... pic.twitter.com/0OG7PMNMj9 — Metropolitana de Transporte (@mtdominicanard) July 5, 2026

La EMT aseguró que estas intervenciones buscan preservar la infraestructura del Metro de Santo Domingo y continuar ofreciendo un servicio seguro, eficiente y confiable a los usuarios.

La institución agradeció la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes que puedan generar estas labores e invitó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.