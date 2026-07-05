El denominado Grupo G-12, integrado por 12 organizaciones del transporte público de pasajeros, aseguró este domingo que no incrementará el precio del pasaje, al afirmar que recibe subsidios del Gobierno para los combustibles y que mantiene el compromiso de contribuir con la estabilidad económica y social del país.

Durante una rueda de prensa, el vocero del grupo, Alfredo Pulinario hijo (Tito Cambita), explicó que las entidades favorecen que los beneficios otorgados por el Estado se traduzcan en un alivio para los usuarios del transporte.

"Hay que ser consecuentes y siempre velar por la materia prima, que es el usuario, el pasajero", expresó.

Pulinario solicitó al presidente de la República y al equipo económico del Gobierno que continúen destinando recursos al subsidio de los combustibles para evitar que el aumento de los costos operativos sea transferido a la población.

Las organizaciones que integran el grupo G-12 son: Confederación Dominicana de Transporte y Taxistas Turísticos, Consorcio del Transporte Mochotran, la Central Nacional de Transportistas Unificados, la Unión Nacional de Empresas del Transporte (Unet).

También la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), la Federación Nacional de Transportistas Amigos de Peña Gómez (Fenatrapego) y la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), entre otras.

Indicó que el Gobierno invierte entre 400 y 500 millones de pesos para mantener estable la tarifa del transporte público.

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"Felicitamos una vez más al Presidente y a su equipo económico por preservar la paz y la armonía. Podemos garantizar al pueblo dominicano que no habrá ningún aumento del pasaje por parte de nuestras organizaciones", afirmó.

Solicitan agilizar cambios en el Bonogás

El dirigente choferil también exhortó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a agilizar los procesos relacionados con las tarjetas del Bonogás Chofer.

Explicó que cuando un conductor fallece, se retira por enfermedad o emigra, el reemplazo puede tardar entre cuatro y siete meses en ser aprobado, lo que impide que el nuevo beneficiario reciba el subsidio.

Solicitó acelerar la actualización de los beneficiarios que todavía reciben 3,420 pesos, para que pasen a percibir el monto de 5,000 pesos, como ya ocurre con una parte de los choferes.

Pulinario informó que el grupo tiene previsto reunirse con las autoridades del Intrant para tratar ese tema y gestionar soluciones.

Respetan decisión de otros transportistas

Al ser consultado sobre el anuncio del dirigente Juan Marte, de la CNTT, de que algunas rutas ya aumentaron el pasaje y otras podrían hacerlo en los próximos días, Pulinario dijo que respeta esa posición, aunque reiteró que las organizaciones que integran el Grupo G-12 mantendrán inalterables sus tarifas.

"Respetamos la decisión de nuestro querido hermano Juan Marte, pero podemos asegurarle al pueblo que casi el 100 % del servicio de transporte que representamos continuará ofreciendo el mismo precio del pasaje", manifestó.