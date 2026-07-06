Cheque en blanco: alcalde Francisco Peña quiere que los regidores lo dejen viajar sin pedir permiso

Municipalistas y regidores calificaron como ilegal la solicitud del alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, para obtener una autorización que le permitiera viajar al extranjero durante un período de dos años sin tener que solicitar permiso en cada ocasión, al considerar que la petición viola la Ley 176-07 y limita las facultades de fiscalización del órgano legislativo municipal.

La solicitud fue conocida y sometida a votación durante la sesión del Concejo de Regidores celebrada el pasado jueves, pero no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación. De los diez regidores presentes, solo tres votaron a favor de la propuesta.

El presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), Elías Reynoso, respaldó la decisión del Concejo al entender que la petición excedía los límites establecidos por la legislación municipal.

"Nos queda aplaudir la decisión del Concejo de negar este permiso que está solicitando el alcalde. Es un permiso que sobrepasa lo que establece la ley", manifestó.

Reynoso explicó que el artículo 45 de la Ley 176-07 faculta al Concejo únicamente para autorizar ausencias temporales del alcalde fuera del país, mientras que el artículo 43 establece la pérdida de la condición de alcalde cuando este permanece más de tres meses sin ejercer sus funciones, salvo las excepciones previstas por la propia normativa.

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El municipalista Domingo Matías sostuvo que la ley exige una autorización previa para cada salida temporal del país, por lo que una licencia abierta por dos años constituye un "cheque en blanco" que desnaturaliza la función fiscalizadora del Concejo de Regidores.

Indicó que la legislación no faculta al Concejo para emitir autorizaciones genéricas o permanentes, sino que cada ausencia debe ser conocida como un acto administrativo particular.

Advirtió que una autorización de esa naturaleza vulneraría principios constitucionales de control sobre el ejercicio de la función pública, al impedir que la ciudadanía conozca el motivo y el destino de cada viaje oficial. Recordó, además, que incluso el presidente de la República requiere autorización del Congreso Nacional cuando permanecerá fuera del país por un período superior al establecido en la Constitución.

El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richardson, explicó que los alcaldes pueden salir del país sin autorización cuando la ausencia es inferior a 15 días, pero precisó que cualquier período mayor requiere la aprobación del Concejo de Regidores.

"Ninguna licencia, salvo que sea por motivos de salud, puede concederse por un tiempo tan prolongado", expresó Richardson.

En tanto, el exregidor y municipalista Waldys Taveras afirmó que la Ley 176-07 dispone que toda salida del alcalde al extranjero que exceda el tiempo permitido debe ser autorizada de manera individual por el Concejo de Regidores.

Taveras reveló que en una administración anterior el Concejo de Regidores de Santo Domingo Oeste aprobó una resolución que permitía al alcalde viajar durante un año sin solicitar autorización para cada salida, decisión que también calificó de ilegal por vulnerar el espíritu de la legislación municipal.

A su juicio, esa práctica evidencia un deterioro de la institucionalidad municipal y una deficiente labor de fiscalización por parte de los órganos competentes como el Congreso Nacional.

Las opiniones de los especialistas coinciden en que una autorización general para viajar durante dos años eliminaría el control individual sobre cada ausencia del alcalde y reduciría la capacidad de supervisión del Concejo de Regidores.

Regidores explican rechazo

El regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Johan Herrera, explicó que la solicitud fue presentada con el propósito de evitar que el alcalde tuviera que convocar al Concejo cada vez que necesitara viajar por una situación de emergencia, principalmente por razones de salud.

Señaló que Francisco Peña supera los 70 años y podría enfrentar en cualquier momento una situación médica que requiera salir del país con urgencia. No obstante, indicó que la solicitud original contemplaba una autorización por dos años, lo que, a su juicio, contraviene la Ley 176-07.

Herrera informó que propuso modificar la petición para limitar el permiso a seis meses y exclusivamente para casos de emergencia, con la obligación de que el alcalde presentara posteriormente la documentación que justificara cada salida del país.

"Entendíamos que era una salida razonable, pero tampoco obtuvo el respaldo suficiente", expresó. Precisó que la propuesta solo recibió el voto favorable de tres regidores del PRM: él, la presidenta del Concejo de Regidores, Virginia Jáquez y Yassiel Díaz.

Diario Libre hizo ingentes esfuerzos para lograr una reacción del referido alcalde, pero no fue posible. Se le hizo llamadas, se dejaron mensaje de voz en sus celulares y no contestó a pesar de a ver visto los mensajes.