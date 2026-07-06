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Fuga de agua sigue destruyendo tramo de la avenida John F. Kennedy casi Defilló

Persistente filtración deteriora el pavimento bajo elevado de esa vía

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Fuga de agua sigue destruyendo tramo de la avenida John F. Kennedy casi Defilló
La fuga deteriora el pavimento y se forman hoyos. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Una fuga de agua debajo del elevado de la avenida John F. Kennedy, en la intersección con la calle Doctor Defilló, mantiene en constante deterioro un tramo de esa vía del Distrito Nacional, afectando el tránsito vehicular y aumentando el riesgo para los conductores.

En varias ocasiones Diario Libre ha publicado la situación, que lejos de ser corregida, ha empeorado con el paso del tiempo sin que las autoridades intervengan de manera definitiva.

La fuga, que proviene de una tubería rota, comenzó con un leve humedecimiento del pavimento. Sin embargo, el flujo permanente de agua ha causado la formación de hoyos, pequeños charcos y el desprendimiento del asfalto.

El líquido brota de manera continua desde el contén ubicado junto a la pared del elevado, en sentido este-oeste. Aparentemente hay un tubo roto porque cada vez que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) envía agua a la zona, sale a borbotones del muro.

Con el paso de los días, el pavimento ha perdido consistencia debido a la acción constante del agua y al peso de los vehículos que circulan por la zona y se han formado amontonamiento de pequeñas piedras que perdieron el betún o liquido negro que compacta el pavimento.

Parte de las piedras desprendida es arrastrada hacia los filtrantes e imbornales de la zona, que con el tiempo van tapando esos desagües hasta taparlo y generar inundaciones. Como consecuencia, algunos conductores evitan transitar por el carril afectado por temor a sufrir accidentes o daños en sus vehículos.

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El material despegado de la via es amontodado sobre la acera para que no tape los filtrantes.
El material despegado de la via es amontodado sobre la acera para que no tape los filtrantes. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)
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Obras Públicas ha asfaltado el lugar en varias ocasiones, pero en poco tiempo se deteriora. 
Obras Públicas ha asfaltado el lugar en varias ocasiones, pero en poco tiempo se deteriora. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)
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De este lugar emana agua limpia los jueves y otros dias que la Caasd envia agua a la zona.
De este lugar emana agua limpia los jueves y otros dias que la Caasd envia agua a la zona. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)
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Las malas condiocines del tramo causa tapones.
Las malas condiocines del tramo causa tapones. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

    Especialistas explican que el asfalto utilizado en las vías, elaborado con ligantes asfálticos y agregados pétreos, pierde adherencia cuando permanece expuesto de forma continua al agua. Esta situación acelera el desgaste de la superficie y favorece la aparición de baches.

    Un problema recurrente

    No es la primera vez que esa intersección presenta inconvenientes relacionados con filtraciones. Hace algunos meses, en el lado norte de la avenida John F. Kennedy, se formó un gran charco debido a una fuga de aguas residuales procedente de la avenida Buenaventura Freites. En esa ocasión, el pavimento resultó afectado y posteriormente fue reasfaltado.

    Sin respuesta de la Caasd ni de Obras Públicas

    Aunque el área fue marcada para una eventual intervención, hasta el momento no se han iniciado los trabajos, pese a que la señalización permanece colocada desde hace varios días. En varias ocasiones se ha reasfaltado el lugar, pero la fuga vuelve a deteriorar el pavimento.

    Diario Libre solicitó información a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) sobre el origen de la fuga y las acciones previstas para corregir el problema, pero no ha tenido respuesta.

    Mientras tanto, el agua continúa fluyendo por el lugar y el deterioro del pavimento se agrava, incrementando el riesgo para miles de conductores que utilizan diariamente esa importante arteria vial.

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    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 