Pasajeros de Santiago enfrentan la realidad del aumento del transporte público

El aumento de cinco pesos en la tarifa del transporte público urbano comenzó a aplicarse este lunes en Santiago entre opiniones divididas de los pasajeros.

Mientras la mayoría rechazó el reajuste por considerar que afecta aún más el presupuesto familiar, otros entendieron que la medida era inevitable debido al incremento de los costos que enfrentan los transportistas.

Quienes se oponen al aumento afirmaron que los salarios permanecen estancados y que el nuevo precio del pasaje impactará con mayor fuerza a las personas que deben utilizar varios vehículos cada día para trasladarse a sus trabajos o centros de estudio.

"Los carros de concho tenían mucho tiempo sin aumentar, pero no la veo bien porque a nosotros no nos han aumentado los sueldos", expresó Luciano Bueno.

En la misma línea, Orlando Santos pidió al Gobierno revisar la medida al considerar que los constantes aumentos continúan deteriorando el poder adquisitivo de la población.

Sin embargo, otros usuarios manifestaron que, aunque el incremento representa una carga adicional, comprenden que los choferes también enfrentan el aumento del combustible, los repuestos y otros costos de operación.

"Está fea la cosa. Ha subido todo. Si son cinco pesos más hay que pagarlos, pero el problema es que todo ha aumentado", dijo Miriluz Peña, quien agregó que entiende la decisión porque "ellos también tienen que comer".

De igual forma, Mariela Amparo sostuvo que los usuarios suelen responsabilizar a los conductores, cuando en realidad estos también enfrentan las consecuencias del alto costo de la vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/whatsapp-image-2026-07-06-at-121109-pm-d771003e.jpeg Mariela Amparo, usuaria del transporte público en Santiago opinan sobre el aumento del pasaje urbano. (DIARIO LIBRE/)

"Nosotros como pasajeros le echamos la culpa a los carros de concho, pero ellos tampoco tienen culpa. Todo está demasiado caro y ellos también están buscando cómo sobrevivir", afirmó.

Aumento

El costo del pasaje en las rutas donde comenzó a aplicarse el ajuste pasó de 35 a 40 pesos, lo que representa un incremento de cinco pesos por usuario

Rutas aumentadas

Entre el transporte urbano que ya aumentó la tarifa figuran las empresas de transporte urbano N, NC, L, P, PC, La Gallera, la Asociación de Choferes de Puñal Adentro, Ruta PA, RPA, SP, Presa de Tavera–Santiago, la U y la F

La lista también incluye al Consorcio de Empresas de Transporte de la Autopista Duarte, así como las rutas HV, H, HB, G, E, CA y la empresa de transporte Canca–Tamboril, cuyos operadores anunciaron que ajustarán el precio del pasaje conforme a la decisión adoptada por las organizaciones que favorecen el aumento.