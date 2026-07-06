Agua que brota en calle Meriño en la Ciudad Colonial preocupa a vecinos y turistas

El agua que desciende desde la parte alta de la calle Restauración brota por una rejilla ubicada en la calle Arzobispo Meriño, en la Ciudad Colonial, donde corre sobre los adoquines y proyecta una imagen de abandono en una de las zonas turísticas más emblemáticas de Santo Domingo.

Aunque, aparentemente, no se trata de aguas residuales, en ocasiones emana mal olor, lo que genera preocupación entre peatones, vecinos y visitantes, quienes procuran evitar caminar sobre el agua.

¡Una vergüenza!

Residentes de la zona consideran que esta situación constituye una vergüenza para un lugar que recibe diariamente a cientos de turistas. Aseguran que la escena causa una mala impresión entre los extranjeros, quienes con frecuencia muestran sorpresa y desagrado al recorrer el área.

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Todo parece indicar que una rejilla de hierro, tipo badén, por donde brota el agua, se encuentra obstruida y no recibe el mantenimiento necesario, por lo que los comunitarios esperan que las autoridades intervengan para solucionar el problema y preservar la buena imagen de la Ciudad Colonial.