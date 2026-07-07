Alcaldía del DN ordena limpieza de filtrantes ante paso de vaguada

La Alcaldía del Distrito Nacional informó de sus acostumbrados operativos de limpieza ante el paso de vaguada ( FUENTE EXTERNA )

Ante el pronosticó de la Oficina Nacional de Meteorología (Indomet) de aguaceros y tronadas producto de una vaguada, la Alcaldía del Distrito Nacional informó de sus acostumbrados operativos de limpieza de filtrantes e imbornales ante los pronósticos de lluvia, para garantizar el buen funcionamiento del drenaje.

Mediante una nota de prensa, el cabildo informó que estas medidas buscan mitigar los posibles efectos de las lluvias previstas para los próximos días anunciadas por meteorología.

Para esto el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha desplegado sus brigadas en calles y avenidas, específicamente en puntos que ya han sido identificados como críticos.

Pronóstico meteorológico

Este miércoles se espera que una onda tropical se acerque al país, interactuando con la vaguada y produciendo más precipitaciones.

El cabildo instó a los ciudadanos a no sacar las bolsas de desechos a las aceras y calles en momentos en los que se esperan fuertes lluvias, para evitar que sean arrastradas y obstaculicen los filtrantes.