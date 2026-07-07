Cierran hoy un carril de avenida Mirabal para mantenimiento de estación Gregorio Urbano Gilbert

La estación es sometida a mantenimiento luego del desprendimiento de algunos plafones. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que este martes, a partir de las 10:00 de la noche, continuará los trabajos de mantenimiento preventivo programado en las estructuras metálicas de la estación Gregorio Urbano Gilbert, de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.

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La institución explicó que, en esta ocasión, las labores se realizarán en el andén número 1, en dirección sur-norte, como parte de la continuidad de las intervenciones técnicas iniciadas previamente para garantizar la conservación de la infraestructura.

Cierre parcial de un carril

Debido a los trabajos, será necesario el cierre temporal de un carril de la vía pública contigua a la estación, con el fin de facilitar la ejecución segura de las labores y proteger tanto al personal técnico como a los ciudadanos que transitan por la zona.

La EMT indicó que estas intervenciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo y responden al compromiso de preservar las condiciones de la infraestructura, fortalecer la seguridad operacional y garantizar un servicio de transporte seguro, eficiente y confiable para los usuarios.

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales sobre el desarrollo de los trabajos.



