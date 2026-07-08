El defensor del Pueblo se ofrece como mediador ante alza del pasaje urbano en Santiago

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, anunció su disposición de servir como mediador para buscar una salida al conflicto generado por el aumento de cinco pesos en el precio del pasaje del transporte urbano en la provincia Santiago.

Ulloa informó que realiza gestiones para reunirse con los dirigentes del sector transporte y conocer de primera mano las razones del incremento.

Explicó que la iniciativa busca propiciar un espacio de diálogo entre el gremio choferil y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), institución desde la cual se desautorizó la medida.

Indicó que espera sostener un encuentro con uno de los líderes sindicales entre este miércoles y el jueves para escuchar sus planteamientos e identificar posibles alternativas.

Desde el pasado lunes, al menos 37 rutas afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) comenzaron a cobrar RD$40 por pasajero, en lugar de los RD$35 que cobraban anteriormente.

Gobernadora rechaza incremento

De su lado, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, consideró injustificado el aumento del pasaje.

Afirmó que el Gobierno ha mantenido medidas para evitar que el alza de los combustibles impacte a la población.

Sostuvo que, aunque los combustibles han registrado variaciones debido a la situación internacional, el precio del gas licuado de petróleo (GLP), utilizado por la mayoría de los vehículos del transporte público, permanece congelado desde hace más de un año.

"Entendemos que no hay razón para perjudicar a las personas que utilizan ese servicio, porque el Gobierno ha hecho todo lo posible para evitar un alza desproporcionada de los combustibles", manifestó.

La representante del Poder Ejecutivo agregó que, además de mantener congelado el precio del GLP, el Gobierno también ha otorgado subsidios tanto a los combustibles como a los gremios del transporte, por lo que consideró que corresponde a los dirigentes choferiles revisar esas ayudas antes de trasladar mayores costos a los usuarios.