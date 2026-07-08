MOPC asfalta tramo deteriorado en la John F. Kennedy sin corregir filtración que originó el problema

Tramo que estaba deteriorado y que Obras Públicas ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Luego de la denuncia publicada el pasado domingo por Diario Libre, el Ministerio de Obras Públicas asfaltó el tramo deteriorado de la avenida John F. Kennedy, casi intersección con la calle Doctor Defilló, Distrito Nacional, que durante meses causó taponamientos y dificultades para el tránsito, pero sigue la fuga de agua que causó el problema.

La situación evidencia la falta de coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), ya que mientras una institución rehabilitó el pavimento, como lo ha hecho en otras ocasiones, la otra aún no ha solucionado la fuga que deteriora la estructura de la vía.

Diario Libre ha publicado en varias ocasiones la problemática. Aunque el pavimento fue reparado, el agua sigue brotando desde el contén ubicado junto a la pared del elevado, en dirección este-oeste.

De acuerdo con las observaciones en el lugar, la filtración aparentemente proviene de una tubería rota. Cada vez que la Caasd abastece de agua el sector, el líquido sale con fuerza desde el muro, lo que confirma que la avería permanece sin corregir.

Antes del reasfaltado, el flujo constante de agua provocó el desprendimiento del pavimento, la formación de baches y la acumulación de piedras sueltas, situación que obligaba a muchos conductores a reducir la velocidad o cambiar de carril para evitar daños en sus vehículos.

Además del deterioro de la vía, el material desprendido era arrastrado hacia los filtrantes e imbornales, contribuyendo a obstruir el sistema de drenaje pluvial y aumentando el riesgo de inundaciones durante las lluvias.

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El asfalto pierde adherencia cuando permanece expuesto de forma continua al agua. La humedad debilita los ligantes asfálticos que mantienen unida la mezcla, por lo que, si la fuga no es reparada, el nuevo pavimento volverá a deteriorarse en poco tiempo.

Un problema recurrente

No es la primera vez que ese punto presenta problemas relacionados con filtraciones. El año pasado, en el lado norte de la avenida John F. Kennedy, una fuga de aguas residuales, procedente de la avenida Buenaventura Freites, también deterioró el pavimento, que posteriormente tuvo que ser reasfaltado.

La permanencia de la avería pone nuevamente en evidencia la necesidad de una intervención coordinada entre Obras Públicas y la Caasd para eliminar la causa del problema y evitar que los recursos invertidos en el reasfaltado se pierdan en cuestión de semanas.