Ciudadanos comenzaron a utilizar el puente peatonal de la avenida José Ortega y Gasset, frente al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, que nunca había sido puesto en servicio debido a problemas estructurales y al cableado de alta tensión.

Después de permanecer fuera de servicio durante más de dos décadas, el Ministerio de Obras Públicas decidió recuperar la estructura y ponerla al servicio de los ciudadanos, para que puedan cruzar la avenida de forma segura y dejar atrás el riesgo de ser atropellados.

La obra responde a una necesidad largamente esperada por la comunidad y beneficia a pacientes, familiares, estudiantes, militares, deportistas, empleados y ciudadanos que diariamente se desplazan hacia el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, estaciones del Metro, comercios y otras instituciones de la zona.

Un puente que nunca se utilizó

Aunque el puente fue construido en 2004, nunca llegó a ser puesto en servicio. Durante aproximadamente 20 años permaneció inutilizado y expuesto al deterioro, hasta que el Ministerio de Obras Públicas ejecutó su rehabilitación integral.

La estructura, de 33 metros de longitud, vuelve ahora a conectar de forma segura ambos lados de la avenida Ortega y Gasset.

Los trabajos incluyeron la sustitución de elementos metálicos deteriorados, la reparación de las áreas afectadas por la corrosión, el reforzamiento estructural y el acondicionamiento completo de la pasarela para garantizar un tránsito peatonal seguro y confiable.