La defensa de los recursos naturales y la protección del farallón de la avenida Ecológica dominaron la vista pública convocada por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), en la que las autoridades y comunitarios debatieron sobre el trazado del futuro monorriel de Santo Domingo Este.

Durante el encuentro, celebrado en la alcaldía de Santo Domingo Este, representantes de organizaciones ambientales y residentes expresaron su preocupación por una posible afectación al farallón, considerado parte del patrimonio natural del municipio y del Cinturón Verde de Santo Domingo, y reclamaron que cualquier intervención respete la legislación ambiental vigente.

El director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Euren Cuevas, sostuvo que el farallón está protegido por la Constitución y por varias normas ambientales, por lo que advirtió que no debe permitirse ninguna intervención que comprometa ese ecosistema.

Citó un acta de inspección del Ministerio de Medio Ambiente que, según afirmó, documenta una afectación durante trabajos preliminares de estudio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/08072026-vista-publica-monorriel-santo-domingo-joliver-brito202607080007-ae5d66b1.jpg Jahel Isa asegura que escucharán a todos los sectores. (DIARIO LIBRE/ JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/08072026-vista-publica-monorriel-santo-domingo-joliver-brito202607080008-aae93d3e.jpg Abogado Miguel Surún. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/08072026-vista-publica-monorriel-santo-domingo-joliver-brito202607080009-d037844b.jpg ‹ >

Fitram aclara

Ante los cuestionamientos, el director de Fitram, Jahel Isa, aseguró que el proyecto todavía no ha iniciado ninguna obra de construcción y que los únicos trabajos realizados corresponden a estudios de suelo para determinar las condiciones del terreno.

"No hemos comenzado a construir, no hay equipos de construcción. Los únicos equipos utilizados fueron máquinas de sondeo para estudiar el suelo", afirmó el funcionario, al explicar que esos trabajos fueron suspendidos para dar paso al proceso de socialización con las comunidades.

Isa insistió en que el proyecto se desarrolla bajo el cumplimiento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y anunció que se celebrarán nuevas vistas públicas y reuniones comunitarias antes de definir el trazado definitivo.

Aseguró que el Gobierno no realizará intervenciones hasta agotar el diálogo con los residentes y evaluar las alternativas que permitan preservar el farallón y los acuíferos de la zona y que el trazado puede variar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/08072026-vista-publica-monorriel-santo-domingo-joliver-brito202607080001-copia-83f45438.jpg Fitram anunció que habrá más vistas públicas. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/08072026-vista-publica-monorriel-santo-domingo-joliver-brito202607080015-ba67fdf6.jpg Parte del trazado del monorriel. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/08072026-vista-publica-monorriel-santo-domingo-joliver-brito202607080005-51705e7a.jpg La vista pública motivó la participación de comunitarios. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

Reconoció la sensibilidad ambiental del área donde se encuentran el Parque Nacional Los Tres Ojos y el farallón de la avenida Ecológica, y afirmó que el objetivo es garantizar un proyecto "social, ambiental, jurídica y técnicamente sostenible".

Durante la vista pública, el abogado Miguel Surún Hernández también solicitó que los estudios técnicos y ambientales sean puestos a disposición de la comunidad y planteó que el recorrido del monorriel sea evaluado para beneficiar a una mayor cantidad de usuarios sin comprometer áreas protegidas.

Las autoridades reiteraron que el proceso de consulta continuará en distintos sectores de Santo Domingo Este y que las observaciones de los comunitarios serán incorporadas a la evaluación del proyecto antes del inicio de cualquier obra física.